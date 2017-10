Straßenbahnunfall in Karlsruhe Zwei Menschen nach heftigem Crash in Lebensgefahr

Von red/dpa 20. Oktober 2017 - 18:23 Uhr

Schlimmer Unfall in Karlsruhe: Ein Autofahrer war an einem Übergang „offensichtlich bei Rotlicht“ mit seinem Wagen in die Bahn gefahren – zwei Menschen erlitten lebensgefährliche Verletzungen.





7 Bilder ansehen

Karlsruhe - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Karlsruhe sind am Freitag zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Der Straßenbahnführer erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer an einem Bahnübergang „offensichtlich bei Rotlicht“ mit seinem Wagen in die Bahn gefahren.

Mehr zum Thema

Der 62-jährige Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenprall schwerste Verletzungen und wurden teils in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der 42 Jahre alte Straßenbahnfahrer kam mit leichten Blessuren davon, die Fahrgäste mit dem Schrecken.

Die Feuerwehr musste die Arbeit des Rettungsdienstes „vor den Blicken der zahlreichen Schaulustigen“ abschirmen, hieß es im Pressebericht der Feuerwehr. Die Polizei bezifferte allein den Schaden an der Bahn auf rund 100 000 Euro.