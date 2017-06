Straßen- und Stadtviertelfeste Hier wird in Stuttgart im Sommer gefeiert

Von Nadine Funck 29. Juni 2017 - 17:43 Uhr

Mit den Urban Islands und dem Heusteigviertelfest an diesem Wochenende wird in Stuttgart das Freiluftfeiern eingeleitet. Welche Straßen- und Stadtviertelfeste in diesem Sommer außerdem anstehen, haben wir hier zusammengefasst.





Stuttgart - Die Temperaturen klettern regelmäßig auf über 30 Grad, die Biergärten sind bis spätabends gefüllt, die Schlangen an den Freibadkassen lang und die Eisdielen längst nicht mehr nur Zufluchtsort für die Kleinen. Der Sommer hat in Stuttgart Einzug gehalten und ab diesem Wochenende starten nun endlich auch die ersten Straßen- und Stadtviertelfeste.

Los geht die Feierei und das Bierchentrinken mit Nachbarn und Freunden aus dem Viertel mit den Urban Islands ab diesem Donnerstag am kleinen Schlossplatz. Neben Kunst und Food unter anderem von Lala Healthy Livin aus dem Fluxus, gibt es dort etwa ein Set von Stuttgarts DJ-Größe Leif Müller auf die Ohren. Gefeiert wird an diesem Wochenende aber auch im Heusteigviertelfest, wo sich die Menschen des Südens und alle anderen, die ihn lieben, in geselliger Runde versammeln werden.

Welche Feste diesen Sommer in Stuttgart außerdem stattfinden, haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.