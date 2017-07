Stranger Things auf Netflix Trailer zur zweiten Staffel rauscht durchs Netz

Von Lukas Jenkner 23. Juli 2017 - 14:26 Uhr

Die zweite Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ startet am 27. Oktober. Nun hat das Streamingportal einen neuen Trailer veröffentlicht.

Stuttgart - Die Mystery-Serie „Stranger Things“ gehört zu den erfolgreichsten Eigenproduktionendes Streamingportals Netflix. Die Geschichte um das Mädchen Eleven, das in die Fänge finsterer Wissenschaftler geraten war, die die übersinnlichen Kräfte des Kindes für sich nutzen wollen, hat Millionen Zuschauer begeistert. Besonders zeichnet sich die Serie durch ihre Reminiszenzen an die 80er Jahre aus. Die Serie spielt in dieser Zeit und ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Mit einer solchen Hommage startet der auch neue Trailer zur zweiten Staffel, der am Sonntag im Internet veröffentlicht worden ist: Er beginnt in einer Spielhalle mit Videospielautomaten, und die Clique junger Hobbydetektive um Will Byers, der in der ersten Staffel verschwunden war, scheitert soeben an dem Videospiel „Dragon’s Lair“. Das Spiel gehörte zu den Arcade-Klassikern, weil es eine einzigartige Mischung aus Zeichentrickfilm und Computerspiel darstellt. Auch sonst verströmen die Szenen viel vom Flair der 80er Jahre.

Zudem gibt es einige Hinweise auf die kommende Handlung. Worum es konkret gehen wird, da hält sich Netflix allerdings noch bedeckt. Nur so viel zeigt der Trailer: Es gibt ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten, die die Zuschauer nach dem Ende der ersten Staffel im Jenseits wähnten. Oder etwas, was dem ziemlich nahe kommt.

Der Start der zweiten Staffel ist am 27. Oktober 2017.