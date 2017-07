Strandbars in Stuttgart und Umgebung Urlaub pur mit den Füßen im Sand

Von sa 29. Juli 2017 - 06:00 Uhr

Urlaub muss nicht weit wegfahren bedeuten. Ganz entspannt mit den Füßen im Sand können Sie auch in Stuttgart und der Region Kurzurlaub machen.





Stuttgart - Kurzurlaub gefällig? Mit einem Drink in der Hand in einem Sonnenstuhl liegend mit den Füßen im Sand, das geht an gleich sechs Orten in Stuttgart und Umgebung.

Wer sich also an einem heißen Sommertag abkühlen möchte, die Füße in den Sand stecken und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen will, der pilgert zu einer der Strandbars in Stuttgart und der Region, die wir Ihnen hier vorstellen.

In welchen Strandbars Sie Urlaubsfeeling pur erleben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.