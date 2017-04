Straftaten im Rems-Murr-Kreis Zweifacher Räuber auf Facebook erkannt

Von wei 05. April 2017 - 11:36 Uhr

Die Polizei hat öffentlich nach dem Räuber im Rems-Murr-Kreis gefahndet – jetzt klickten die HandschellenFoto: geschichtenfotograf.de

Hinter den Überfällen auf eine Frau in Backnang und eine Tankstelle in Oppenweiler steckt womöglich ein und derselbe Täter: Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen.

Backnang - Die Kriminalpolizei hat am Anfang der vergangenen Woche im Raum Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen 19-Jährigen festgenommen, der zweier Raubüberfälle verdächtigt wird. Der junge Mann soll am 6. März versucht haben, in Backnang eine Frau auszurauben. Zudem soll er hinter dem Überfall stecken, der am 14. März auf eine Tankstelle in Oppenweiler verübt worden war.

Mehr zum Thema

Lehre abgebrochen und dann offenbar auf die schiefe Bahn geraten

Die Polizei hatte mit Fahndungsbildern nach dem Täter gesucht – offensichtlich mit Erfolg: Der 19-Jährige wurde von zwei Zeugen auf Facebook erkannt. Nach „umfangreichen Zeugenvernehmungen“, so der Polizeibericht, habe man den 19-Jährigen identifizieren können. „Der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen“, so ein Polizeisprecher. Der junge Mann habe vor kurzem seine Lehre abgebrochen und war bisher polizeilich nicht Erscheinung getreten. Ein Richter hat Ende der vergangenen Woche Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Räuber erlassen, der 19-Jährige sitzt inzwischen in U-Haft.

Diese Taten werden dem 19-Jährigen aus dem Raum Backnang vorgeworfen:

Bei dem Überfall in Backnang hatte der mutmaßliche Täter im Vorraum einer Bank eine Frau mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Ein Passant mischte sich jedoch ein und schlug den Räuber in die Flucht, der mit einem Fahrrad davonfuhr. Acht Tage später hatte sich der nächste Überfall ereignet, der jetzt dem 19-Jährigen zur Last gelegt wird: Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hatte gegen 6.30 Uhr eine Tankstelle in Oppenweiler betreten, eine Pistole gezogen und mehrere hundert Euro erbeutet.