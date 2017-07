Störung in Stuttgart Stadtbahnchaos strapazierte Nerven länger als gedacht

Von red 01. August 2017 - 00:09 Uhr

Die Stadtbahn-Störung rund um Stöckach zog sich länger hin als gedacht. Eine heruntergerissene Stromleitung blockierte gleich fünf Stadtbahnlinien. Erst gegen Mitternacht sollte die Störung vorraussichtlich behoben sein, hieß es.





Stuttgart - Ein riesiges Stadtbahnchaos hat am Montag die Nerven vieler Stuttgarter strapaziert. Eine heruntergerissene Stromleitung am Stöckach hatte den Stadtbahnverkehr im Stuttgarter Osten lahm gelegt (wir berichteten). Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, der Verkehr staute sich. Zunächst hieß es, dass die Störung wohl bis 22 Uhr behoben sein sollte. Doch anstelle einer Enwarnung gab es dann zunächst die Ankündigung, dass die Störung wohl noch andaure. Erst gegen Mitternacht sollte die Streckenunterbrechung beendet sein.

Beim Abladen in der Stuttgarter Innenstadt hat ein 27 Jahre alter Lastwagenfahrer eine Oberleitung der Stadtbahn beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten Reisende eine U-Bahn verlassen. Eine 41 Jahre alte Frau wurde durch das herabfallende Kabel leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Teile der Oberleitung abgerissen

Der 27-Jährige war kurz vor 15.30 Uhr damit beschäftigt, Kies von seinem Fahrzeug abzukippen und riss dabei Teile der Oberleitung ab. Dadurch riss auch an der Haltestelle Stöckach die Oberleitung. Die einfahrende Stadtbahn der Linie U9 zog das durchhängende Kabel noch einige Meter mit und blieb stehen. Fahrgäste dieser Stadtbahn mussten die Bahn verlassen. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt.

Die U 1 ist zwischen Metzstraße auf der einen und Hauptbahnhof auf der anderen Seite unterbrochen. Die U2 verkehrt nicht mehr zwischen den Haltestellen Bad Cannstatt Wilhelmsplatz und Hauptbahnhof. Die Linie U4 fährt nur zwischen Untertürkheim und Leo-Vetter-Bad. Alternativen gibt mit den Buslinien 40, 42 und 45 über Ostendplatz.

Die Stadtbahnlinie U9 ist zwischen den Haltestellen Schloss-/Johannesstraße und Brendle Großmarkt unterbrochen. Von Hedelfingen kommend fahren die Bahnen bis Leo-Vetter-Bad, wie bei der U 4 sind auch hier Busse die Alternative. Vom Vogelsang kommend werden die Bahnen ab Schloss-/Johannesstraße in Richtung Rotebühlplatz umgeleitet – mit Anschluss zur S-Bahn.

Oberleitungsschäden – das Dauerthema

Die Stadtbahnlinie U14 ist zwischen den Haltestellen Metzstraße und Österreichischer Platz unterbrochen. Von Heslach kommend fahren die Bahnen zum Charlottenplatz. Dort besteht Anschluss Richtung Hauptbahnhof. Von Remseck kommend in Richtung Stuttgarter Innenstadt sollten Fahrgäste an der Rosensteinbrücke auf die Linie U 13 bis zum Pragsattel umsteigen. Dort geht es mit den U 6 oder U 7 in die Stadt.

Immer wieder sorgen Zwischenfälle mit Oberleitungen für erhebliche Störungen im Netz. Ob in der Innenstadt oder in Zuffenhausen – anschließend geht für Stunden nichts mehr. Besonders fatal war Fahrleitungsschaden am 20. Juni zwischen Hauptbahnhof und Stadtbibliothek – mit sechs beschädigten Stadtbahnen. Die Feuerwehr hatte 100 Fahrgäste aus dem Tunnel holen müssen.