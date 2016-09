Störung im Stadtbahn-Netz Bagger bremst Stadtbahnlinie U 12 aus

Von Wolf-Dieter Obst 05. September 2016 - 10:29 Uhr

Im Stadtbahnnetz gab es auf der Linie U 12 am Montagmorgen eine gravierende Störung.Foto: Leif Piechowski

Fehlstart in den Montagmorgen: Erhebliche Behinderungen mussten Fahrgäste der Stadtbahnlinie U 12 hinnehmen. Ein Baggerfahrer hatte auf einer S-21-Baustelle an der Nordbahnhofstraße eine Oberleitung runtergerissen.

Stuttgart - Und dann ging nichts mehr: Ein 39-jähriger Baggerfahrer hat am Montagmorgen im Bereich der Nordbahnhof- und Friedhofstraße im Stuttgarter Norden eine Oberleitung der Stadtbahn beschädigt – und damit die Stadtbahnlinie U 12 in diesem Bereich außer Gefecht gesetzt. Nach Angaben der Leitstelle der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ereignete sich der Unfall um 7.19 Uhr. Der Bagger soll auf einer Baustelle des Bahnprojekts Stuttgart 21 eingesetzt gewesen sein, als er während der Fahrt ein Spannseil einer stromführende Leitung herunterriss. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Der Unfall hatte für die Fahrgäste erhebliche Auswirkungen. Dabei mussten zwei Bahnen unmittelbar an der Unfallstelle geräumt werden. Die Schienenstrecke durchs Nordbahnhofviertel war den Vormittag über zwischen Stadtbibliothek und Löwentor unterbrochen. „Der Bereich wurde mit einem Ersatzbusverkehr bedient“, hieß es in der SSB-Leitstelle. Die Stadtbahnen aus Dürrlewang pendelten nur bis zum Eckartshaldenweg, vom Hallschlag ging es laut Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) zum Kelterplatz.

Nicht zum ersten Mal hatten Bauarbeiten für S 21 unliebsame Folgen für den übrigen Bahnverkehr. Am 18. Juli war es ein Baukran, der am Bahnhof Feuerbach mit seiner Last gegen eine Oberleitung der S-Bahn geriet. Dabei wurde eine Bahn der Linie S 4 getroffen, 150 Fahrgäste mussten evakuiert werden. Außerdem wurde das übrige S-Bahn-Netz erheblich lahm gelegt. Der Vorfall führte zu Ermittlungen der Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Dabei ist besonders der Kranführer ins Visier geraten. S-21-Gegner kritisierten auch an anderen Baustellen Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften.