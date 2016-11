Störung bei der Telekom Unter #Telekom witzelt das Netz

Von loj 28. November 2016 - 18:37 Uhr

Die Telekom hat den Schaden und braucht für den Spott nicht zu sorgen.Foto: Twitter/@ADKarnebogen

Der Hintergrund ist einigermaßen ernst, das Netz macht sich trotzdem lustig: Nach der massiven Störung bei der Telekom kursieren im Internet jede Menge Witze.

Stuttgart - Seit Sonntag sind rund 900 000 Kunden der Telekom von einer massiven Störung betroffen. Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gehen zwischenzeitlich von einer weltweiten Hackerattacke aus. Was genau passiert ist, wird allerdings erst in einigen Tagen feststehen.

Im Netz kursieren derweil jede Menge lustige Gags rund um die Megastörung bei der Telekom. Die Nutzer begrüßen einerseits durchaus ironisch die zusätzliche Freizeit, die den Kunden der Telekom geschenkt wird, weil sie zurzeit keinen Zugang zum Internet haben. Andere überziehen den Telekommunikationsgiganten mit jeder Menge Häme. Allen gemeinsam dürfte sein, dass man sich angesichts einer offenbar weltweiten Attacke nicht allein fühlt mit seinenVerbindungsproblemen.

Wir haben eine Auswahl der lustigen Tweets und Gags gesammelt.

Bevor Sie sich künstlich aufregen: Ein #Telekom-Techniker wird die Störung beheben. Bitte seien Sie morgen zwischen 8 und 18 Uhr zu Hause.— extra3 (@extra3) 28. November 2016

Heute seit Ewigkeiten in der Straßenbahn mal wieder Menschen gesehen,die den Kopf aufrecht hielten & rausschauten. #Telekom macht's möglich— Julian (@DerJulian) 28. November 2016

Das Wochenende aus Sicht eines #Telekom Kunden pic.twitter.com/QEtmgajwq6— AD Karnebogen (@ADKarnebogen) 28. November 2016

Die #Telekom setzt alles daran ihr Netz zu reparieren pic.twitter.com/QpIFLTZL4p— Michael (@Jedi_Ben_Kenobi) 28. November 2016

Das Glück der Unerreichbarkeit... dieser Traum ist gerade geplatzt, denn das Telefon hat geklingelt. #TelekomStoerung pic.twitter.com/v5f1aV8naG— Impish (@LuckForever8) 28. November 2016