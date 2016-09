StN-Kita-Spiele Viel Spaß an der Bewegung

Von Julia Klassen 27. September 2016 - 17:24 Uhr

650 Kinder rennen, hüpfen, balancieren, werfen und turnen – vor allem aber haben sie viel Spaß an der Bewegung. Die StN-Kita-Spiele haben wieder einmal alle Teilnehmer begeistert.





Stuttgart - Simon und David überlegen nicht lange, wenn ihre Erzieherin Sara Messerle fragt: „Wer gewinnt?“ „Wir“, brüllen die Fünfjährigen lauthals und ihre Kindergartenfreunde recken die kleinen Fäuste nach oben. Wochenlang haben sie sich auf den großen Tag vorbereitet und mit viel Fleiß und Spaß in ihrer Kita in der Bernsteinstraße in Heumaden trainiert. „Sie haben sich wahnsinnig auf den Tag gefreut und sind total motiviert“, sagt Sara Messerle. An acht Stationen dürfen die Kinder nun zeigen, was sie gelernt haben. Sie schlängeln sich um gelbe Hütchen, hüpfen über Hindernisse, balancieren auf Bänken, rollen sich vorwärts und rückwärts, sie dürfen Flaschen umkegeln, sie laufen wie kleine Krebse und werfen Seile und Bälle.

Die „Berni“ aus Heumaden ist eine von 64 Kindertagesstätten, die an den vierten StN-Kita-Spielen teilnehmen. Rund 650 Kinder zwischen drei und sechs Jahren toben bei der Veranstaltung der Sportkreisjugend Stuttgart in Kooperation mit dem Amt für Sport und Bewegung und den „Stuttgarter Nachrichten“ durch die Scharrena. Der Geräuschpegel ist hoch. Immer wieder hört man die Schlachtrufe der kleinen Sportler. Noch lauter wird es allerdings, als Sandy Liebehenschel, die Organisatorin von der Sportkreisjugend, den Star des Tages ankündigt: Pinguin Paul, den Chefreporter der „Stuttgarter Kindernachrichten“. „Wir haben in der Kita eine Art Adventskalender aufgehängt, der die Tage ,bis Paul’ gezählt hat“, verrät Erzieherin Carina Schmid von der Cannstatter Kita Daimlerstraße.

Die Teilnehmerzahl wurde noch einmal erhöht

Wie in den Vorjahren waren die Kita-Spiele schnell ausgebucht, und das, obwohl die Veranstalter die maximale Teilnehmerzahl nochmals um 100 Kinder erhöht haben. Möglich ist dies auch in diesem Jahr nur dank der Unterstützung von rund 50 Schülern der Stuttgarter Gluckerschule, die die Kinder an den Stationen anfeuern und bei Bedarf Hilfestellung leisten. „Die Kitas bekommen bei uns ein Rundum-Paket. Wer einmal dabei war, möchte immer wieder mitmachen“, weiß Lea Stierle von der Sportkreisjugend. Carina Schmid kann das bestätigen. Sie ist mit ihren Schützlingen zum vierten Mal dabei. „Das ist eine Riesensache für die Kleinen“, sagt die Erzieherin, „Bewegung ist für Kinder das A und O, die Kita-Spiele sind die beste Motivation.“

Für Simon und David hat sich das Training jedenfalls gelohnt. Die „Bernis“ belegen den zweiten Platz und bekommen wie die Drittplatzierten von der Kita Fasanenhofstraße 101 neben einem Pokal eine Kiste mit allerlei Spielgeräten, die auch weiterhin zum Sporttreiben animieren. Den ersten Platz sichern sich die Kinder der Kita des TV Cannstatt. „Wir sind so gut, weil wir so viel geübt haben“, sagt Lea (5) stolz. Drei- bis viermal pro Woche wird in der Kita, die dem Turnverein angeschlossen ist, Sport angeboten. „Das zahlt sich aus“, sagt Erzieherin Sabine Heitz, „wir haben sehr fitte Kinder.“ Das können allerdings alle teilnehmenden Kindertagesstätten von sich behaupten. Bei den StN-Kita-Spielen gibt es nur Gewinner.

