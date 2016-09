Stimmen zum VfB-Spiel gegen Kaiserslautern „Wir haben viele Chancen liegen lassen“

Von red/jbr 17. September 2016 - 16:51 Uhr

Trotz des Siegs gegen Kaiserslautern müsse sich das Team des VfB Stuttgart noch finden, sagt Christian Gentner.Foto: Pressefoto Baumann

Mit dem dritten Sieg in der zweiten Bundesliga ist der VfB Stuttgart wieder oben mit dabei, doch nicht alle Spieler sind zufrieden. Wir haben die Stimmen zur Partie gegen Kaiserslautern gesammelt.

Stuttgart - Mit einem knappen 1:0 hat der VfB Stuttgart am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Mit dem dritten Sieg in dieser Saison hat sich das Team wieder in die Spur gespielt. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Olaf Janßen, Trainer des VfB Stuttgart: „Wir haben ein intensives Spiel gesehen. Wir waren auf einen Gegner eingestellt, der uns in Sachen Mentalität alles abverlangen wird. Das Team hat den Kampf gut angenommen. Im Laufe der Partie haben wir mehr vom Spiel gehabt. Leider legen wir das 2:0 nicht nach, sodass wir noch die eine oder andere Szene überstehen mussten. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg. Für die Jungs war die Vorbereitung auf das Spiel keine alltägliche Situation. Ich habe viele Einzelgespräche geführt und den Spielern gesagt, dass jeder für seine Leistung Verantwortung übernehmen muss. Im Spiel haben die Jungs gezeigt, dass sie das kapiert haben.“

Tayfun Korkut, Trainer des 1. FC Kaiserslautern: „Meine Mannschaft hat versucht, nach der Niederlage gegen Sandhausen eine Reaktion zu zeigen und mit Leidenschaft engagiert nach vorne zu spielen. In Sachen Grundtugenden ist dem Team kein Vorwurf zu machen. Wir hatten Riesenmöglichkeiten in Führung zu gehen beziehungsweise später noch den Ausgleich zu erzielen. Treffen wir gleich in der Anfangsphase, nimmt die Begegnung einen anderen Verlauf.“

Simon Terodde, Stürmer des VfB Stuttgart: „Wir haben heute als Team zusammen mit unseren Fans 90 Minuten Gas gegeben und verdient gewonnen. Ich freue mich, dass ich getroffen habe. Letztendlich versuche ich meine Leistung zu bringen und der Mannschaft damit zu helfen. Am Dienstag geht’s gegen Braunschweig sofort weiter. Dann erwartet uns ein bisher ungeschlagener Aufstiegsaspirant. Wir freuen uns auf dieses Duell, dass sicherlich interessant wird. Wir werden wieder von der ersten bis zur letzten Minute alles geben.“

Christian Gentner, Kapitän des VfB Stuttgart: „Die Punkte stehen über allem. Wir müssen uns als Mannschaft dennoch weiter finden, auch wenn wir spielerisch gegen Kaiserslautern schon besser aufgetreten sind, als in den Vorwochen. Wir haben viele Chancen liegen lassen und die Partie damit zu lange offen gelassen. In der Schlussphase haben wir es dann aber souverän zu Ende gespielt.“

Timo Baumgartl, Abwehrspieler beim VfB Stuttgart: „Ich bin froh, dass ich nach einer solch langen Reha-Phase wieder auf dem Platz konnte. Dass wir dann noch gewinnen, macht es umso schöner. Wir wussten, dass es in diesem Spiel nur über die Mentalität geht. Wir hatten viele Chancen und hätten daher früher für die Entscheidung sorgen müssen. Es war Wahnsinn, wie uns unsere Fans auch heute wieder angefeuert haben. Gefühlt hat das halbe Stadion hinter uns gestanden. Wir freuen uns, dass wir den Fans mit dem Sieg etwas zurückgeben konnten.“