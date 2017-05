Stimmen zum Spiel VfB gegen Würzburg „Heute wird gefeiert, heute ist alles erlaubt“

Von pma 21. Mai 2017 - 18:53 Uhr

Der VfB hat es geschafft. Mit dem 4:1-Sieg gegen die Würzburger Kickers konnten die Schwaben den Aufstieg in die erste Liga am letzten Spieltag dingfest machen. Wir haben die Stimmen zum Spiel.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bundesliga. Durch ein 4:1 (1:0) gegen die Würzburger Kickers sicherte sich der Club am Sonntag Platz eins und die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Die Freude bei den Spielern und den Verantwortlichen ist groß – hier gibt es die Stimmen zum Spiel:

Christian Gentner zu den Fans: „Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr hattet einen ganz großen Anteil daran, dass wir so eine Saison spielen konnten und wieder in die Bundesliga zurückkehren.“

Christian Gentner zu Teroddes erneutem Torjägertitel: „Er wusste, dass das sein Auftrag war und dem ist er in überragender Manier nachgekommen.“

Matthias Zimmermann: „Es ist überwältigend, was hier los ist. Dass wir als Meister aufsteigen, war unser Ziel. Die Saison war hart für uns, wir mussten immer ans Limit gehen. Danke an die Fans. Der Zusammenhalt hier ist außergewöhnlich. Mein Tor war der Hammer. Ich hatte die ganze Woche das Gefühl, dass ich heute treffen könnte. Dass mein erstes Tor für den VfB dann ausgerechnet heute so fällt, ist natürlich Wahnsinn. Als der Ball meinen Fuß verließ, wusste ich gleich, dass der passt. Es war ein geiles Gefühl.“

Daniel Ginczek: „Wir haben ein super Spiel gemacht und verdient gewonnen. Heute wird gefeiert, heute ist alles erlaubt.“

Mitch Langerak: „Es ist unglaublich. Es war ein sehr schweres Jahr, wir freuen uns sehr und genießen den Tag jetzt sehr. Es gab immer wieder mal Momente, wo es sehr eng war. Dass wir es im letzten Spiel klar machen, ist die Krönung...Der Titel bedeutet mir mehr als der mit Dortmund. Wir freuen uns, den tollen Menschen hier in der Stadt etwas zurückeben zu können.“

Wolfgang Dietrich: „Ich freue mich sehr, dass der Verein wieder da ist, wo er hingehört. Mein Dank gilt allen, die daran mitgearbeitet haben. Dank auch an unsere fantastischen Fans, die uns getragen haben.“

Hannes Wolf: „Ich kann nur Danke sagen an alle. An alle die mitgeholfen haben. Die Fans, das Funktionsteam, die Mannschaft, einfach alle. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Dann aber durch Zimbos tolles Tor in Führung gegangen. Wir haben dann aufgedreht und wollten allen ein gutes Spiel zeigen. Das haben wir geschafft. Heute ist ein wichtiger Tag für den Verein. Wann sollen wir feiern wenn nicht heute. Ich denke da geht auch noch was heute!“

Jan Schindelmeiser: „Die Mannschaft ist über die Saison super zusammengewachsen und hat sich heute für ihren Weg belohnt. Der Verein bedeutet der Region so viel. Die Atmosphäre auch nach dem Platzsturm war klasse, friedlich. Die Identifikation der Menschen mit diesem Club ist außergewöhnlich. Wir wollten Meister werden, nichts zulassen, die Schale in der Hans halten. Das ist das Ergebnis von guter Arbeit in diesem Jahr. Alles in allem ist das ein geiler Nachmittag.“