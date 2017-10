Steuerbetrug in Baden-Württemberg Dem Staat entgehen Milliarden

Von Klaus Köster 27. Oktober 2017 - 18:25 Uhr

In der Gastronomie werden Umsätze oft über Kassen gebucht, die der Staat kaum kontrollieren kann. Die Steuerausfälle gehen in die Milliarden. Foto: dpa-Zentralbild

Wer als normaler Arbeitnehmer Einnahmen erzielt, kommt am Fiskus nicht vorbei. Doch wer den Großteil seiner Einnahmen in bar erzielt, wird geradezu in Versuchung geführt, den Staat auszutricksen.

Stuttgart - Nach ein paar Bier rückt Manuel S. mit seinem Geheimnis heraus. „Eigentlich bin ich ein ehrlicher Mensch“, sagt der Student und Gastwirt. „Aber wenn ich mit meiner Kneipe eines gelernt habe, dann das: dass man damit in diesem Staat nicht immer weit kommt.“ Deshalb betreibt er in seiner gepachteten Gaststube seine eigene Form der Buchführung. Ist der letzte Gast gegangen, legt er ungefähr die Hälfte der Einnahmen in eine Geldkassette und trägt deren neuen Kassenstand in den Kassenbericht fürs Finanzamt ein. Vom zurückbehaltenen Geld dagegen wird der Fiskus nie etwas zu sehen bekommen.

Mehr zum Thema

Das Risiko, mit dieser illegalen Masche aufzufliegen, ist fast null. Selbst wenn sich einmal ein Betriebsprüfer in seine Kneipe verirren sollte, was statistisch alle 70 bis 100 Jahre passiert, wird es diesem kaum möglich sein, dem Wirt etwas nachzuweisen. „Egal, wann der Prüfer kommt, die Kasse stimmt immer. Ich darf es nur nicht übertreiben.“ Solange die verbuchten Einnahmen halbwegs zu dem passten, was er für seine Wareneinkäufe von der Steuer absetze, könne man ihm und seinen Kollegen kaum etwas anhaben. Denn in Geschäften, die – wie seine Kneipe – überwiegend Laufkundschaft haben, reicht es aus, einmal abends einen Kassensturz vorzunehmen.

„Beim Steuerbetrug geht es nicht nur um ein paar schwarze Schafe“

Auch Klaus Baldauf ist Gastronom. Er besitzt mehrere Hotels und Gaststätten, unter anderem in Friedrichshafen und Ravensburg. Hauptberuflich allerdings arbeitet der promovierte Jurist als Fachanwalt für Steuerrecht und betreibt in Ravensburg eine Kanzlei. Was Baldauf als Gastronom erlebt, macht ihn als Jurist fassungslos. „Die Vorstellung, dass nur ein paar arme Schlucker durch Betrug mit Bargeldgeschäften ihr Einkommen aufbessern, ist naiv“, fasst er seine Erfahrungen zusammen. „Es sind nicht einige schwarze Schafe, die sich so verhalten, es ist die Masse.“ Und damit werde „richtig Geld gemacht“.

Für ihn selbst, sagt er, kommen krumme Geschäfte nicht infrage, schon wegen seines Hauptberufs. Trotzdem begegnen ihm fragwürdige Praktiken auf Schritt und Tritt. So hatte er einmal mit einem Verkäufer von Registrierkassen zu tun, der ihm erklärte, ohne illegale Zusatz-Software würde er auf jeder zweiten Kasse sitzenbleiben. Eine solche Software erstellt abends, wie legale Programme auch, einen sogenannten Z-Bon, der die Tageseinnahmen zusammenfasst. Doch für den illegalen Bon wird ein Teil der Umsätze nachträglich wieder gestrichen und so vor dem Finanzamt versteckt. „Die besten Programme haben sogar einen Schieberegler, mit dem man stufenlos einstellen kann, um wie viel man den Staat betrügen will“, sagt Baldauf sarkastisch.

Heutige Kassen sind grundsätzlich manipulationsanfällig

„Vorhandene Kassensysteme sind grundsätzlich nicht manipulationssicher“, bestätigt ein Sprecher des Landesfinanzministeriums. Manipulation werde allerdings verfolgt. So hätten die 60 spezialisierten Kassensystem-Prüfer im Land im vergangenen Jahr bei 384 geprüften Betrieben Steuernachzahlungen von 9,4 Millionen Euro erzielt. Das sind 24 500 Euro je Betrieb. Auch gegen Programmierer und Verkäufer illegaler Software gehe das Land vor.