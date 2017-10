Sternekoch Harald Wohlfahrt Frau von Palazzo-Chef einigt sich mit „Traube Tonbach“

Von red/dpa 18. Oktober 2017 - 15:37 Uhr

Harald Wohlfahrt steht im Oktober 2015 vor dem Restaurant Traube-Tonbach in Baiersbronn. Inzwischen ist man getrennte Wege gegangen. (Archivfoto) Foto: dpa

Sternekoch und Palazzo-Chef Harald Wohlfahrt war über 20 Jahre der Sternegarant der „Traube Tonbach“, bis man sich zerstritten hat. Auch die Frau Wohlfahrts war gegen das Sterne-Restaurant vor Gericht gezogen.

Freudenstadt - Differenzen zwischen der Ehefrau von Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt und dem Hotel „Traube Tonbach“ sind offenbar beigelegt. Wie Harald Wohlfahrt am Mittwoch mitteilte, gab es eine gütliche Einigung. Slavka Wohlfahrt habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Damit würde ein für Freitag geplanter Termin vorm Amtsgericht Freudenstadt entfallen. Mit einem Eilantrag war Slavka Wohlfahrt zuvor vor dem Arbeitsgericht Pforzheim gescheitert. Vom Gericht und vom Hotel „Traube“ war zunächst keine Bestätigung zu erhalten. „Sobald wir von einer Einigung erfahren, würden wir den Freitagstermin aufheben“, sagte ein Justizsprecher.

Slavka Wohlfahrt war vor Gericht gezogen, weil sie in dem Hotel in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) von ihrem langjährigen Arbeitsbereich im Service in einen anderen Bereich versetzt worden war. Dort habe sie weniger anspruchsvolle Arbeiten ausführen müssen, zum Beispiel Bestecke und Gläser putzen.

Harald Wohlfahrt sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir sind sehr glücklich, dass es eine gütliche Einigung gab. Wir bedauern sehr, dass wir den Weg zum Gericht gehen mussten. Aber wir hatten keine andere Wahl.“ Man hoffe, dass die Vereinbarung, über deren Inhalt nichts weiter bekannt wurde, auch eingehalten werde. Frau Wohlfahrt ist nach Angaben ihres Mannes ab sofort freigestellt.

Im Sommer war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem langjährigen Küchenchef des Restaurants „Schwarzwaldstube“ im Hotel „Traube Tonbach“, Harald Wohlfahrt, und dessen Arbeitgeber gekommen. Der Streit stand im Zusammenhang mit dem Übergang zu seinem Nachfolger. Beide Seiten einigten sich damals außergerichtlich.