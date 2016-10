Kommentar zu Immobilienpreisen in Stuttgart Ein Problem in vielerlei Hinsicht

Von Eva Drews 18. Oktober 2016 - 17:20 Uhr

Die Preise für Neubauwohnungen in Stuttgart – im Bild das Quartier Rosenberg, das im Sommer fertig sein soll – steigen in schier unbezahlbare Höhen.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Preise für Grundstücke, Eigentumswohnungen und Häuser steigen deutschlandweit – vor allem in Großstädten. Für die Region Stuttgart ist das ein Problem, findet Eva Drews.

Stuttgart - Die Zahlen sind nicht wirklich eine Überraschung, und jeder, der sich zurzeit auf dem Immobilienmarkt umtut, kann sie aus eigener Erfahrung bestätigen: Mieten, aber auch Kaufpreise steigen – zumal in Metropolregionen wie München oder Stuttgart. Nach denZahlen der Gutachterausschüsse für Grundstückswertesind die Kaufpreise für Neubauwohnungen in Stuttgart von 2010 bis 2015 um sage und schreibe 62 Prozent in die Höhe geschossen. Ähnlich verhält es sich mit den Miet- und Kaufpreisen in der Region. Und eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Mehr zum Thema

Das ist in vielerlei Hinsicht ein Problem. Denn zum einen verändern so hohe Preise, wie sie derzeit zu beobachten sind, die soziale Struktur einer Region: Vor allem Menschen, die zu niedrigeren Gehältern arbeiten, können sich die Mieten in der Stadt nicht mehr leisten, der Traum von den eigenen vier Wänden rückt für sie gänzlich in unerreichbare Ferne. Nicht selten müssen Erzieher, Feuerwehrleute oder auch Krankenpfleger deshalb weite Wege zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen. Das schadet der ohnehin belasteten Umwelt in der Großstadt und darum herum – und es verschärft die enormen Verkehrprobleme in der Mitte Baden-Württembergs.

Personalmangel wegen des überteuerten Immobilienmarkts

Nicht wenige gerade aus den unteren Gehaltsgruppen versuchen die weiten Wege und die damit verbundenen Staus oder überfüllten Nahverkehrsmittel gänzlich zu meiden und kehren der Region den Rücken: Nicht umsonst sind in den städtischen Kitas in Stuttgart derzeit 200 Stellen unbesetzt. Auch in Ravensburg oder Bad Mergentheim suchen Kitas Personal. Und nicht nur in diesem Bereich gibt es Klagen über Personalmangel: Vier von zehn Unternehmen treibt die Sorge um, dass eine zu geringe Verfügbarkeit von Fachkräften die Perspektiven des eigenen Betriebes beeinträchtigen könnte, heißt es bei der IHK für die Region.

Ein Faktor dabei dürfte auch der überteuerte und enge Immobilienmarkt sein. Im Zusammenspiel mit der hohen Verkehrbelastung wird er zum Standortfaktor auch für die Wirtschaft. Die Region täte gut daran, das nicht aus dem Blick zu verlieren.