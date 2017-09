Steffen Mix tot Schiedsrichter verunglückt tödlich

Von red/sid 25. September 2017 - 13:23 Uhr

Der Drittliga-Schiedsrichter Steffen Mix ist ums Leben gekommen. Foto: Pressefoto Baumann

Der Drittliga-Schiedsrichter Steffen Mix ist tot. Der Deutsche Fußball-Bund teilte seine Betroffenheit über Facebook mit, ebenso der Bayerische Fußballbund.

München - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um seinen Drittliga-Schiedsrichter Steffen Mix. Der Unparteiische des bayerischen Amateurvereins TSV Abtswind ist am Sonntag im Alter von 27 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. „Wir sind alle tief erschüttert und trauern um einen hochtalentierten jungen Mann. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden“, schrieb DFB-Vizepräsident Rainer Koch bei Facebook: „Danke Steffen für deine großartigen Leistungen als Schiedsrichter, Du wirst uns fehlen!“

Auch der Bayerische Fußball-Verband (BFV) trauert um sein Mitglied. „Wir sind betroffen von der tragischen Nachricht des Unfalltods und sind in Gedanken bei seiner Familie, allen Angehörigen, Freunden und der Schiedsrichtergruppe Gerolzhofen“, schrieb der BFV ebenfalls bei Facebook.

Mix hat seit 2013 insgesamt 43 Drittliga-Spiele geleitet. Noch am Samstag pfiff der Referee die Regionalliga-Partie zwischen dem FC Pipinsried und dem TSV Buchbach (0:0). Nach Polizeiangaben war Mix am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und an einen Baum geprallt. Trotz der Reanimations-Versuche der Rettungskräfte erlag Mix seinen Verletzungen.