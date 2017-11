Staustelle bei Stuttgart-Feuerbach A81-Baustelle früher fertig als geplant

Von aik 10. November 2017 - 20:06 Uhr

Die Platten auf der A 81 werden wieder abgebaut. Foto: factum/Granville

Seit Ende September verging kein Werktag ohne größere Staus vor der A81-Baustelle an der Anschlusstelle Stuttgart-Feuerbach. In der Nacht zum Sonntag verschwindet die Staustelle.

Stuttgart - Die Baustelle an der A 81-Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach ist drei Wochen früher fertig als geplant. Die Rampe, die die Überfahrt über die Brückenbaustelle ermöglicht, wird in der Nacht zum Sonntag abgebaut. Ab Montag um fünf Uhr soll der Verkehr wieder ungehindert in Richtung Heilbronn und Leonberg rollen. Seit 23. September hatte eine von Bund und Land beauftragte Firma das marode Bauwerk über die B 295 für rund 1,2 Millionen Euro in Nachtarbeit instandgesetzt. Tagsüber rollten die Autos über die Rampe, bei vorgeschriebenem Tempo 60. Es gab zahlreiche Tempoverstöße – und an Werktagen trotz drei Fahrspuren stets lange Staus.