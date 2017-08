Stauregelung bei Neckarrems Pförtnerampel ist nun aktiv

Von rob 18. August 2017 - 14:27 Uhr

Vor Kurzem war die Ampel zwar schon installiert aber nicht in Betrieb. Bisher sorgt sie in der Ferienzeit noch nicht für viel Rückstau. Foto: factum/Granville

Zum Juli hätte sie in Betrieb gehen sollen, nun ist es Mitte August geworden: Seit Mittwoch ist die Pförtnerampel vor den Toren des Remsecker Stadtteils Neckarrems in Betrieb.

Remseck - Um 14 Uhr sei die Pförtnerampel aktiviert worden, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Gudrun Fretwurst. Bereits kurz zuvor sind Tempo-30-Schilder enthüllt worden. In beiden Fahrtrichtungen gilt nun das reduzierte Limit bis beziehungsweise ab der Neckarbrücke. Die beiden kommunalen Blitzer, die die Geschwindigkeit in Neckarrems überwachen, seien aber noch nicht auf die reduzierte Höchstgeschwindigkeit eingestellt, erklärt Fretwurst. Sie sollen in Kürze entsprechend geändert werden.

Mehr zum Thema

Eine grüne Welle ist geplant

Die neue Ampel, die den aus Richtung Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) kommenden Verkehr blockweise durch den Ort fahren lässt, ist Teil des Luftreinhalteplans, den das Regierungspräsidium Stuttgart Ende 2016 erlassen hat. Vorgesehen ist, dass die Fahrzeuge dann eine grüne Welle in Neckarrems haben. Ob das funktioniert, werde man beobachten, heißt es – und bei Bedarf die Ampel anders justieren.