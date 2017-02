Stauhauptstadt Stuttgart Dem Verkehr die Spitze nehmen

Von Thomas Durchdenwald 21. Februar 2017 - 01:00 Uhr

Nichts ging mehr: Der Auffahrunfall mit mehren Lastwagen sorgte am 19. Juli für den stauträchtigsten Tag im Jahr 2016 – zumindest nach der Analyse von TomTom.Foto: 7aktuell.de/Eyb

Stuttgart ist nach der TomTom-Verkehrsanalyse auch im Jahr 2016 zusammen mit Köln die Stauhauptstadt Deutschlands. Das ließe sich ändern, meint unser Redakteur Thomas Durchdenwald.

Stuttgart - Helene Fischer kann aufatmen: Der Schlagerstar hatte mit seinem Open-Air-Konzert im Juni 2015 den stauträchtigsten Tag des Jahres verursacht und dazu beigetragen, dass an Stuttgart der Titel Stauhauptstadt klebt wie ein Strafzettel am Falschparkerauto. Aber auch 2016 rangiert die Landeshauptstadt ganz oben im Stauranking – und das ganz ohne die Farbenspiele der Frau Fischer. Im vergangenen Jahr war kein besonderes Event für den Stauspitzentag verantwortlich, sondern das ganz normale Autofahrerschicksal: Auffahrunfälle auf der Autobahnund einer Einfallstraße kombiniert mit einem Ausfall der Ampeln in der City.

Auch wenn der Tomtom-Verkehrsindex vieles widerspiegelt, was sich tagtäglich auf Stuttgarts Straßen abspielt, so verdient die vergleichsweise geringe und besser verteilte Verkehrsbelastung an Freitagen und der Spitzenwert am Donnerstagabend doch besondere Beachtung. Denn anders als in den anderen Großstädten Deutschlands konzentriert sich der Autoverkehr in Stuttgart auf wenige Spitzenstunden und fällt zur übrigen Zeit deutlich ab. Daraus leiten die Tomtom-Experten zweierlei ab. Erstens könnte ein besseres Verkehrsmanagement bis hin zu grünen Wellen eine effektivere Nutzung der Straße ermöglichen. Und zweitens seien auch die Autofahrer aufgerufen, ihr Verhalten zu hinterfragen und so zur Entzerrung beizutragen. Beispielsweise indem man die Spitzenzeiten umkurvt, früher oder später ins Büro fährt oder es verlässt. Denn auch ohne Helene Fischer rangiert Stuttgart, wenn auch knapp, weiter auf dem Spitzenplatz im bundesdeutschen Stauranking.

Übrigens: Die Schlagerkönigin kommt Anfang 2018 wieder nach Stuttgart – gleich zu fünf Konzerten in die Schleyerhalle.