Staus auf Autobahnen Langes Wochenende wird zur Geduldsprobe

Von red/dpa 01. Oktober 2016 - 09:30 Uhr

Unter anderem die A8 ist nach Angaben des ADAC besonders betroffen.Foto: dpa

Langes Wochenende, lange Wartezeiten auf den Autobahnen: Bis zum Feiertag Anfang der Woche ist im Südwesten mit vielen Staus zu rechnen.

Stuttgart - Das lange Wochenende dürfte für viele Autofahrer im Südwesten zur Geduldsprobe werden. Bis zum Feiertag Anfang der Woche sind viele Staus zu erwarten. Nach Angaben des Automobilclubs ADAC sind die Autobahn 5, die A6 und die A8 besonders betroffen.

Vor allem am Montagnachmittag wird mit Staus in der Nähe der Ballungsgebiete gerechnet. Dann werden viele Wochenendausflügler und Kurzurlauber auf den Straßen unterwegs sein. Zudem haben am Freitag in mehreren Bundesländern die Herbstferien begonnen.

In der Region Stuttgart ist mit besonders viel Verkehr zu rechnen

Auch der Auto Club Europa (ACE) schätzt das Staurisiko am Tag der Deutschen Einheit am Montag als besonders hoch ein. Allerdings rechnet ACE-Sprecher Constantin Hack für Samstag und Sonntag mit einer „kleinen Entwarnung, da das Wetter für Ausflüge nicht allzu gut werden soll“.

In der Region Stuttgart ist das ganze Wochenende über mit besonders viel Verkehr zu rechnen. Ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale nannte das Cannstatter Volksfest als Hauptursache. Dazu kommen weitere Veranstaltungen am Wochenende sowie das Heimspiel des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart am Montagabend. Die Verkehrsleitzentrale appellierte an alle Besucher, das Auto stehen zu lassen und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.