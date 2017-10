Stau in Stuttgart Unfälle blockieren die B 27

Von Christine Bilger 26. Oktober 2017 - 10:46 Uhr

Die Verkehrspolizei musste am Donnerstag wegen zweier Unfälle ausrücken (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Pendler haben am Donnerstagmorgen in Stuttgart gute Nerven gebraucht: Sie standen am Pragsattel in beiden Fahrtrichtungen lange im Stau. Die Polizei nennt die Gründe.

Stuttgart - Stuttgarts staugeplagte Autofahrer haben diesseits und jenseits des Pragsattels im Stuttgarter Norden am Donnerstagmorgen viel Geduld gebraucht. Sowohl auf der Pragstraße in Richtung Bad Cannstatt als auch auf der Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg waren Unfälle passiert, in deren Folge sich lange Staus bildeten.

Stadtauswärts standen die Verkehrsteilnehmer am Pragsattel wegen eines Unfalls, der auf der Bundesstraße 27 gegen 6.45 Uhr passiert war. Kurz vor dem Bahnhof Zuffenhausen war beim Spurwechsel ein Motorradfahrer auf ein Auto aufgefahren, erläuterte ein Polizeisprecher. Der dadurch entstandene Stau, der bis Bad Cannstatt reichte, löste sich gegen 9 Uhr wieder auf.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr an der Pragstraße auf Höhe der Abzweigung zum Hallschlag. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Lastwagen nach einem Fahrfehler beim Spurwechsel. Welcher der drei Fahrer den Unfall verursacht hatte, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Polizei, da die Unfallaufnahme noch laufe. Erst gegen 8.45 Uhr war die Unfallstelle wieder frei. Der Verkehr vom Pragsattel in Richtung Bad Cannstatt staute sich bis zur Bundesstraße.