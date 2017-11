Stau in Stuttgart Der tägliche Verkehrskollaps auf den Straßen

Von Wolf-Dieter Obst 10. November 2017 - 16:44 Uhr

Die Straßen als Dauerparkplatz: Autofahrers Schicksal in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Autofahren in und um Stuttgart ist derzeit nicht vergnügungssteuerpflichtig: Auf den vollen Straßen geht zeitweise so gut wie gar nichts mehr. Was ist der Grund?

Stuttgart - Unseren täglich Stau gib uns heute: Nur Stoßgebete bleiben derzeit den Autofahrern, die sich im Novembergrau auf den Straßen in und um Stuttgart zu bewegen versuchen. Am Freitagnachmittag gab es erneut 13 Kilometer lange Staus auf der Autobahn 8 zwischen Stuttgart-Degerloch und Dreieck Leonberg, zehn Kilometer waren es auf dem Abschnitt der A 81 zwischen Leonberg und Ludwigsburg-Süd.

Dabei ging es bereits am Donnerstag auf den Autobahnen und Bundesstraßen im Großraum Stuttgart äußerst schlimm zu – im Stadtgebiet und auf den Fildern kam es zu einem Verkehrskollaps. „Eine der Ursachen waren wohl Wartungsarbeiten im Kappelbergtunnel, die bis in den Nachmittag dauerten“, sagt Stadtsprecher Martin Thronbehrens. Das Nadelöhr der Bundesstraße 14 zwischen Stuttgart und Fellbach dürfte sich dann über das ganze Bundesstraßennetz in Stuttgart ausgewirkt haben.

Grauen am grauen Donnerstagabend

Auch im Süden der Landeshauptstadt, auf den Fildern, bereitete der graue Donnerstagabend nur Grauen: Nachdem es auf der A 8 den ganzen Tag über wegen der Dauerbaustelle zwischen dem Kreuz Stuttgart und Dreieck Leonberg sieben Kilometer lange Kolonnen gegeben hatte, verlängerten sich die Staus am späten Nachmittag auf 14 Kilometer. Gegen 16.20 Uhr waren zwei Lastwagen auf der Rohrer Steigung in Richtung Kreuz Stuttgart aufeinander geprallt. „Der Fahrer eines Zwölftonners hatte zu spät gesehen, dass sein Vordermann abbremste“, sagt Polizeisprecherin Yvonne Schächtele, „beim Ausweichmanöver nach links kollidierte er mit einem Sattelzug auf der Mittelspur.“ Die Folgen: 5000 Euro Schaden. Und ein Verkehrskollaps auf den Ausweichstrecken auf den Fildern – inklusive Bundesstraße 27.

Verkehrsexperten sind wenig erstaunt. Binnen fünf Jahren ist der Verkehr auf den Autobahnen im Land um acht Prozent gewachsen. Eine Fünf-Jahres-Verkehrszählung ergab außerdem, dass im Durchschnitt auf den Autobahnen täglich 63 000 Fahrzeuge unterwegs sind. Das ist freilich nicht einmal halb so viel wie auf der am stärksten belasteten Strecke: Die A 8 zwischen Leonberg und Kreuz Stuttgart muss täglich rund 154 000 Fahrzeuge über sich ergehen lassen – und bis Ende des Jahres mit Baustellenverkehr.