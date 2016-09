Stau auf der A8 Lastwagen blockieren drei Fahrspuren

Timbersports in Stuttgart Heiße Sägen und scharfe Äxte

Von 27. September 2016 - 17:11 Uhr

Bei der Stihl Timbersports Weltmeisterschaft in der Porsche-Arena treten über Sportholzfäller aus der Welt gegeneinander an. Sie messen ihre Kräfte mit Axt und Säge in spektakulären Wettkämpfen. Schon jetzt ist die Veranstaltung ausverkauft.