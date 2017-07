Stau auf der A 81 Lkw blockiert vier Stunden die Autobahn

Von ps 04. Juli 2017 - 15:37 Uhr

Auf der A 81 bildet sich kurz vor dem Engelbergtunnel ein kilometerlanger Stau am Dienstagmorgen. Foto: dpa (Symbolbild)

Vier Stunden blockiert ein defekter Lkw die rechte Spur am Dienstagmorgen und sorgt für einen kilometerlangen Stau auf der A 81 Richtung Stuttgart. Auslöser ist ein technischer Defekt.

Gerlingen - Ein technischer Defekt ist vermutlich Auslöser eines Lkw-Unfalls am Dienstagmorgen gegen 07.40 Uhr gewesen, kurz vor dem Engelbergtunnel (Kreis Böblingen) in Richtung Stuttgart. Anschließend war die rechte Spur der A 81 für etwa vier Stunden blockiert, was zu einem Rückstau von etwa zwölf Kilometern führte.

Wie die Polizei mitteilt, schlossen sich mutmaßlich aufgrund eines defekten Ventils am Sattelauflieger dort die Bremsen – der Lkw, den ein 41-Jähriger fuhr, wurde abrupt abgestoppt. Ein zweiter, dahinter fahrender 38-jähriger Sattelzugfahrer bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Es entstand Blechschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Während der Aufgefahrene nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen konnte, ließ sich der Sattelzug des 41-Jährigen aufgrund des technischen Defekts nicht mehr bewegen. In der Folge wurde die rechte Spur abgesperrt bis ein Mitarbeiter eines Reparaturservices den Auflieger gegen 11.40 Uhr wieder repariert hatte und der 41-Jährige ebenfalls weiterfahren konnte.