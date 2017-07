Statistik der Reichen Es gibt immer mehr Millionäre im Südwesten

03. Juli 2017

Leben im Luxus: Fast 3000 Steuermillionäre leben im Südwesten. Foto: dpa-Zentralbild

Die Zahl der sogenannten Einkommensmillionäre ist in Baden-Württemberg sprunghaft angestiegen: Fast 3000 Personen im Land erzielen mehr als eine Million Einkünfte im Jahr.

Stuttgart - Nach einer Analyse des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg leben im Land 2989 sogenannteEinkommensmillionäre (Stand 2013). Das sind lohn- und einkommenssteuerpflichtige Personen, die mehr als eine Million Euro im Jahr an Einkünften erzielen. Damit steht der Südwesten vergleichsweise gut da, jeder sechste der bundesweit 17 400 Einkommensmillionäre stammt damit aus Baden-Württemberg. Der Anteil von Schwaben und Badenern an der deutschen Bevölkerung beträgt nur ein Zehntel. Auch was die durchschnittlichen Jahreseinkünfte der Milllionäre anbelangt liegt der Südwesten mit drei Millionen Euro über dem Bundesdurchschnitt (2,7 Millionen).

Statistiker sind überrascht

Im Landesamt sind die Experten überrascht über den sprunghaften Anstieg der Einkommensmillionäre im Südwesten. In den Jahren von 2007 bis 2010 war ihre Zahl – vermutlich wegen der Finanzkrise – um fast 16 Prozent gesunken, von 2010 bis 2013 stieg sie um erstaunliche 27,3 Prozent. Fachleute machen die gute Wirtschaftsentwicklung dafür verantwortlich, die Statistiker in Stuttgart erwägen eine genauere Analyse des Anstiegs.

Die meisten Einkommensmillionäre lebten 2013 im Stadtkreis Stuttgart (320), gefolgt in deutlichem Abstand vom Kreis Ludwigsburg (147), Esslingen (121) und dem Rhein-Neckar-Kreis (116). Wieder einmal glänzt Baden-Baden mit der höchsten Millionärsdichte im Land – dort kommen 18,7 Einkommensmillionäre auf 10 000 Einwohner. Mit einigem Abstand folgt der Stadtkreis Heidelberg (13) und der Kreis Tuttlingen (10,3). Am unteren Ende der Skala liegt der Neckar-Odenwald-Kreis mit nur 2,5 Millionären auf 10 000 Steuerpflichtige. Von den sieben verschiedenen Einkommensarten spielte für die Millionäre die Einkünfte aus Gewerbebetrieb die zentrale Rolle (78 Prozent), gefolgt von nichtselbstständiger Arbeit (12 Prozent).

Ein Durchschnittseinkommen liegt bei fast 39 000 Euro im Jahr

Insgesamt haben die Statistiker im Land 5,5 Millionen Steuerpflichtige gezählt. Deren Gesamtbetrag der Einkünfte summierte sich auf 213,3 Milliarden Euro, im Durchschnitt waren es 38 950 im Jahr. Insgesamt setzen die Finanzämter im Land eine Einkommenssteuer von 38,7 Milliarden Euro fest. Die Einkommensmillionäre trugen dazu einen gravierenden Anteil bei. Sie machen nur 0,05 Prozent der Steuerpflichtigen aus, aber sie erzielten mit 4,3 Prozent Anteil an allen Einkünfte einen überproportional hohen Anteil, zahlten aber auch 7,5 Prozent der gesamten festzusetzenden Einkommenssteuer. „Da durch den progressiven Steuertarif der Steuersatz mit zunehmendem Einkommen steigt, war der Anteil an der festgesetzten Einkommenssteuer höher als am Gesamtbetrag der Einkünfte“, erklärt Martin Ratering, der Sprecher des Statistikamtes.