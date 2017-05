Stationen eines Zweitliga-Jahres Die Saison des VfB Stuttgart

Von red/dpa 20. Mai 2017 - 21:07 Uhr

Der VfB Stuttgart steht kurz vor der Rückkehr in die Bundesliga. In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf die wichtigen Stationen der teilweise turbulenten Saison.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht ganz kurz vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Beim Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Würzburger Kickers können die Schwaben vor heimischer Kulisse den sofortigen Wiederaufstieg endgültig perfekt machen. So oder so geht am letzten Spieltag eine ereignisreiche Saison für Hannes Wolf und sein Team zu Ende.

In unserer Bildergalerie geben wir einen Überblick über die wichtigsten Stationen der Saison für den VfB Stuttgart – klicken Sie sich durch!

