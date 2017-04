„Star Wars Episode VIII – The Last Jedi“ Lucasfilm veröffentlicht den ersten Trailer

Von jbr 14. April 2017 - 18:37 Uhr

Der Trailer zu „The Last Jedi“ verspricht viel Action.Foto: Lucasfilm, Screenshot red

Am Karfreitag hat Lucasfilm den ersten offiziellen Trailer zum „Star Wars“-Film „The Last Jedi“ veröffentlicht. Der Film kommt an Weihnachten in die Kinos.

Stuttgart - Blitzende Lichtschwerter, krachende Weltraumschlachten und die Rückkehr einer Legende: Am Freitag hat Lucasfilm den ersten offiziellen Trailer zu „The Last Jedi“ veröffentlicht. Es ist die achte Episode der Science-Ficiton-Reihe „Star Wars“. Der Film soll am 15. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen. Bereits kurz nach der Veröffentlichung haben mehrere hunderttausend Nutzer das Video bei Youtube angeschaut.

Der knapp zwei Minuten lange Clip knüpft direkt an den Vorgänger „The Force Awakens“ an und zeigt die Insel, wo die Pilotin Rey (Daisy Ridley) auf den lange verschollenen Luke Skywalker (Mark Hamill) trifft. In kurzen Ausschnitten ist Rey zu sehen, wie sie mit dem Lichtschwert trainiert und ihre Fähigkeiten trainiert, die Macht einzusetzen. Außerdem verspricht der Film viel Action und Explosionen, in den Weltraumschlachten tauchen alte Bekannte wie der Millenium-Falke auf.