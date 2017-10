"Star Wars: Die letzten Jedi" Tötet Kylo Ren seine Mutter Leia?

10. Oktober 2017

Der neue Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi" sorgt für Wirbel, denn einige Szenen haben überraschende Enthüllungen mit sich gebracht. Das sind die brennendsten Fragen.





Am 14. Dezember 2017 ist es so weit: "Star Wars: Die letzten Jedi" kommt in die deutschen Kinos. Was bereits feststeht: Episode VIII wird der letzte Auftritt der verstorbenen Carrie Fisher (1956-2016) alias Leia sein. Doch wie wird ihre legendäre Figur das "Star Wars"-Universum verlassen? Der neue Trailer, der am Dienstag veröffentlicht wurde, deutet nichts Gutes an. Einige Enthüllungen aus den neuen Szenen sorgen für jede Menge Wirbel und werfen Fragen auf...

Tötet Kylo Ren seine Mutter?

Sollte es wirklich so kommen, dass Kylo Ren (Adam Driver) seine eigene Mutter umbringt? Im Trailer sieht es ganz danach aus. Als Voice-over hört man Kylo Ren sagen: "Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie, wenn du musst. Nur so kannst du die Person werden, die du sein sollst." Die Szenen, die dabei zu sehen sind, deuten an, dass Kylo Ren mit seinem Raumschiff das seiner Mutter Leia ins Visier nimmt und zum Abschuss bereit ist. Es wäre die wohl einfachste Lösung nach dem überraschenden Tod von Fisher - aber ebenso die makaberste. Oder wollen die Macher Leia und Han Solo (Harrison Ford) im Tode wieder vereinen?

Wechselt Rey auf die dunkle Seite der Macht?

Rey (Daisy Ridley) hadert unterdessen mit ihrem Schicksal. Zu Beginn des Trailers ist sie beim Training mit Luke Skywalker (Mark Hamill) zu sehen, wie ein waschechter Jedi schwingt sie das Lichtschwert. Gegen Ende erklärt sie dann - scheinbar Kylo Ren: "Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt." Kylo Ren streckt seine Hand aus, doch wird Rey diese ergreifen? Wird sie sich der dunklen Seite der Macht zuwenden, wie einst Anakin Skywalker alias Darth Vader? Ob der Satz "Erfülle dein Schicksal" an sie gerichtet ist, bleibt ebenfalls abzuwarten. Denn nach wie vor ist Reys Familiengeschichte ungeklärt, vielleicht wird im Dezember Licht ins Dunkel gebracht.

Wer ist Chewbaccas neuer Co-Pilot?

Neben all der Action, einem weiteren Krieg und dem potentiellen Ende der Jedi, sorgt auch Chewbaccas neuer Kompagnon für Aufsehen. In einer Szene sieht man den einstigen Co-Piloten von Han Solo (Harrison Ford) im Cockpit eines Raumschiffes sitzen - neben ihm eine niedliche kleine Kreatur, die sich die Seele aus dem Leib schreit. Es sieht aus wie eine Unterart von einem Pinguin, mit riesigen Kulleraugen. Dabei handelt es sich um ein Porg, eine avianoide Spezies vom Planeten Ahch-To.

Im Jedipedia, dem Wikpedia für alle "Star Wars"-Fans, heißt es, dass Porgs fliegen können und sehr zutraulich seien. Sie sollen Papageitauchern nachempfunden sein. Ihren ersten Auftritt hatten die Porgs demnach im "Behind the Scenes"-Video zu "Stars Wars: Die letzten Jedi". Man darf gespannt sein, wie Chewbacca in Berührung mit den Porgs kommt. Vielleicht hat Rey die kleine Kreatur nach ihrem Ausflug zu Luke Skywalker mitgebracht?