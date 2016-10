Städtebau in Stuttgart EnBW-Investoren kaufen weiteres Gebäude

Von hah 21. Oktober 2016 - 06:00 Uhr

Das Bürogebäude an der Birkenwaldstraße soll Ende 2017 saniert werden.Foto: Ferjani Charni Photography

Das Bürogebäude im Norden der Stadt ist noch bis Sommer kommenden Jahres komplett vermietet und soll anschließend modernisiert werden. Ein Abriss steht nicht zur Debatte.

Stuttgart - Die neuen Eigentümer der ehemaligen EnBW-Zentrale haben eine weitere ­markante Immobilie in der Stadt erworben: Der Münchner Projektentwickler Reiß und Co. hat nach dem ­bekannten Gebäude an der Kriegsbergstraße das Haus Birkenwaldstraße 149 im Stuttgarter Norden gekauft. Der Investor plant nach ­Informationen unserer Zeitung eine komplette Modernisierung des Gebäudes. Ein Abriss steht offenbar nicht zur Debatte.

Mehr zum Thema

Über den Kaufpreis wurde nach Angaben des Unternehmens Stillschweigen ­vereinbart. Vom dritten Quartal 2017 an soll die Immobilie saniert werden. Die ­Bauarbeiten sollen noch im selben Jahr abgeschlossen werden. Es sei dem Käufer viel daran gelegen, das bestehende Stadtbild zu erhalten, erklärt Oliver Reiß, der Geschäftsführer des Unternehmens.

Das Bürohaus ist noch bis Juli kommenden Jahres komplett vermietet. Das ­Gebäude stammt aus dem Jahr 1970, hat fünf Obergeschosse und eine Mietfläche von etwas mehr als 2000 Quadratmetern.