Stadtplanung Stuttgart in der dritten Dimension

Von Uli Meyer 04. Dezember 2016 - 12:38 Uhr

Dirk Thürnau und Günter Siebers stellen das Rathaus-Modell vorFoto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein neues Modell soll helfen, die Stadt nachhaltig zu entwickeln. Das 3-D-Modell von Stuttgart ist ab sofort auch für die Bürger im Internet abrufbar – und es ist weit mehr als eine technische Spielerei.

Stuttgart - Die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung arbeiten schon damit. Und ab sofort kann auch der interessierte Bürger darauf zugreifen. Das Stadtmodell „Stuttgart3D“ ist nun im Internet als digitale, dreidimensionale Anwendung für jedermann abrufbar. „Wir wollen den Menschen die Stadt noch plastischer darstellen“, so der Technische Bürgermeister Dirk Thürnau bei der Vorstellung im Rathaus.

Mehr zum Thema

Eine technische Spielerei zum Zeitvertreib? Mitnichten, betont Günter Siebers. Der Leiter des Stadtmessungsamtes verweist ebenso wie Thürnau darauf, dass die neue Technik enorme Chancen eröffne, komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge zu veranschaulichen und damit Entscheidungsfindungen zu unterstützen. Beispielsweise können neue Bauprojekte oder Planungsvarianten realitätsnah visualisiert werden. Und vor allem auch die möglichen Folgen davon. Wie verlaufen Kaltluftströme? Wie verändern sich Sichtachsen und Schattenverlauf? Welche Auswirkungen hat es auf Lärmbelastungen? Wo liegen Potenziale für Solarenergieflächen? All diese und weitere Fragen können mit beim 3D-Stadtmodell und dessen Möglichkeiten der Computersimulationen viel genauer durchgespielt und besser eingeschätzt werden als bisher.

207 Quadratkilometer Stadt als digitales Geländemodell

Basis dieser Möglichkeiten ist neben der ausgefeilten, auf internationalen Standards aufgebauten Computersoftware (City Geography Markup Language) auch die Anhäufung vieler spezifischer Daten. So ist das gesamte, 207 Quadratkilometer umfassende Stadtgebiet als präzises digitales Geländemodell erfasst, dazu kommen alle rund 186 000 Gebäude Stuttgarts und mehr als 350 Brücken, sogar etwa 220 000 Bäume wurden nach Informationen aus dem Baumkataster ins Modell eingespeist. Auch zahlreiche Luftbilder vergangener Jahre halfen mit, das Stuttgart-Puzzle zu vervollständigen. „Mit dem 3D-Stadtmodell ist die virtuelle Reise in die Vergangenheit genauso möglich wie der Blick in die Zukunft“, sagt Hans-Ulrich Mohl, der Datenexperte im Stadtmessungsamt.

Erst Ideen, den zweidimensionalen Datenbestand um eine Ebene zu erweitern, liegen bereits 20 Jahre zurück. „Die Entwicklung der Technik hat uns dabei natürlich in die Karten gespielt“, so Günter Siebers, der Stuttgart „Mitte der 90er Jahre in der Vorreiterrolle“ dieser Entwicklung sah. Andere Kommunen hätten mittlerweile nachgezogen, doch Siebers schätzt, dass die Landeshauptstadt mit der erarbeiteten breiten Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten keineswegs anderen Großstädten hinterhinkt.

Das System ist über Jahre gewachsen

Welche Kosten die Stadt für Soft- und Hardware bei der Entwicklung der 3D-Anwendung hatte, bezeichnet Dirk Thürnau als „im Detail nicht darstellbar“, schließlich sei es ein über Jahre gewachsenes und nicht von anderen Vorgängen isoliertes System. „Aber wir haben keine zusätzlichen Personalstellen für die Entwicklung bekommen“, ergänzt Siebers. Die Vorteile liegen für beide auf der Hand. „Für die Stadtverwaltung bedeutet das Modell eine neue, fortschrittlichere Arbeitsweise“, so Thürnau. Und Siebers sieht die Grundlage dafür geschaffen, weitere Anwendungselemente anzuhängen. Einen 3D-Ausdruck des Rathauses haben Thürnau und Siebers schon mal präsentiert.