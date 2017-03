Stadtklimatologe warnt vor Schwarzmalerei „Die Luft ist deutlich besser geworden“

Von Rainer Wehaus 06. März 2017 - 06:00 Uhr

Steigt manchmal der Stadt aufs Dach: Stadtklimatologe Ulrich Reuter auf dem Dach des Amtes für Umweltschutz, im Hintergrund rechts ist der Rathaus-Turm zu sehenFoto: Lichtgut - Oliver Willikonsky

Im Winter Feinstaubalarm, im Sommer Hitzestress – und dennoch ist die Lebens- und Luftqualität im Stuttgarter Talkessel deutlich besser als ihr Ruf, sagt Stadtklimatologe Ulrich Reuter.

Stuttgart - Ist er der Mann, der den Feinstaubalarm auslöst? Ja, sagt Ulrich Reuter, „ich drücke den Knopf“. Jeden Tag um die Mittagszeit kriegt der Leiter der Abteilung Stadtklimatologie in seinem Büro in der Gaisburgstraße einen Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf den Tisch. Es ist kein normaler Wetterbericht, eher eine Art Feinstaub-Vorhersage.

Prognosen werden präziser

Vor der ersten Stuttgarter Feinstaubalarm-Saison im Winter 2015/16 hatte man sich zusammen gesetzt: Der Deutsche Wetterdienst schaute, bei welchen Wetterlagen es in der Vergangenheit besonders hohe Feinstaubkonzentrationen gab. Die Kriterien hat man dann im Lauf der Zeit weiterentwickelt, so dass heute sogar die CDU im Gemeinderat die Verlässlichkeit der Prognosen lobt, obwohl sie sonst nicht viel vom Feinstaubalarm hält.

Wenn die Feinstaubkonzentration bereits hoch ist und kein Regen in Sicht – „das ist ein K.O.-Kriterium“, sagt Reuter, dann wird in jedem Fall Feinstaubalarm ausgelöst. Anderthalb Tage Vorlauf gibt es. Damit die Stadt über die Medien und eigene Kanäle die Bürger informieren kann.

Extremer Winter

Diesen Winter gab es in Stuttgart häufig Feinstaubalarm. Weil der Winter ungewöhnlich trocken war. In der Regel habe man eine schnelle Abfolge von Hoch- und Tiefdruckgebieten, sagt Reuter. In diesem Winter aber gab es wenig Tiefs und damit wenig Regen. Regen wäscht den Feinstaub aus der Luft. Wenn Regen vorhergesagt wird, dann hebt Reuter den Feinstaubalarm meist wieder auf.

Seit 1980 ist Reuter dabei. Er weiß, woher der Wind weht, und vor allem: dass der Wind in Stuttgart nicht so weht wie in anderen Städten. Der Südwesten Deutschland sei ohnehin windschwach, sagt er. Und dann noch die Stuttgarter Kessellage. „Deshalb ist es wichtig, das bisschen Wind zu erhalten, das da ist“, sagt Reuter. Das bedeutet vor allem: die wenigen Frischluftschneisen freihalten, die der Stuttgarter Talkessel hat (siehe Karte rechts). Und wenn dann dort doch gebaut wird, dann bitte nicht so hoch und nicht quer zur Windrichtung.

Das Klima gewinnt nicht immer

Reuters Abteilung wird zu jedem Vorhaben gehört, hat aber kein Veto-Recht. „Manchmal sind wir sehr erfolgreich, dann werden geplante Baugebiete doch nicht gemacht“, sagt er. Manchmal aber entscheidet der Gemeinderat sich für andere Interessen – zum Beispiel wirtschaftliche. „Das Klima gewinnt nicht immer“, sagt Reuter.

Unterm Strich aber sei in den letzten Jahrzehnten viel Positives erreicht worden, sagt Reuter. Eine Aussage, mit der man heutzutage nur schwer durchdringt angesichts der Warnungen vor zu viel Feinstaub oder zu viel Stickstoffdioxid. „Manches wird nicht realistisch gesehen“, sag Reuter. „Die Luft in Stuttgart ist deutlich besser geworden.“ Es habe halt immer mal ein Absenken der Grenzwerte gegeben, denen man dann hinterher laufe. „Und dann meint man, die Situation wäre schlechter geworden“, sagt er.

Von wegen dreckigste Stadt

Stuttgart habe ein Problem an einigen stark befahrenen Straßen, so Reuter. Aber immerhin 60 Prozent der Bürger empfänden laut einer Umfrage die Luftqualität in ihrem Wohnumfeld als gut oder sehr gut. Zu behaupten, Stuttgart sei die dreckigste Stadt Deutschlands, nur weil man diese sehr hohen Werte am Neckartor habe, das sei einfach falsch.

Das heißt aber nicht, dass Stuttgart in seinen Anstrengungen nachlassen sollte. Die Stadt brauche weiterhin möglichst viel Wind und möglichst viel Grün, sagt Reuter. Auch wegen der Erderwärmung, die man nicht mehr wegdiskutieren könne und die dem Stuttgarter Kessel und seinen Menschen besonders stark zusetzt. „Die Stadt ist ja jetzt im Sommer schon manchmal unerträglich heiß“, sagt Reuter. Und dieser Trend werde sich noch verstärken. Daher Grün auf die Dächer, denn dann heizt sich die Stadt nicht so sehr auf.

Mehr Hitzestress

Es gebe so eine kombinierte Größe, sagt Reuter, die nenne sich Hitzestress. Da spiele die Temperatur eine Rolle, die Luftfeuchtigkeit, Wind und Sonnenstrahlung. Momentan habe es in der Region Stuttgart auf etwa sechs Prozent der Fläche mehr als 30 Tage im Jahr mit Hitzestress. Ende des Jahrhundert werde dies den Prognosen zufolge auf 60 Prozent der Fläche der Fall sein. „Die Situation wird sich deutlich verschärfen, sagt Reuter. Man müsse daher eigentlich mehr als bisher tun, um die Stadt zu belüften und zu begrünen.

Stuttgart ist fast permanent im Feinstaub-Alarmzustand. Und das Murren in der Stadt nimmt zu. Der Handel beklagt Einbußen, sogar Winzer werden gefragt, ob man ihren Wein noch guten Gewissens trinken könne. Auf Antrag von CDU, FDP und Freien Wählern soll die Stadtverwaltung über einen neuen Begriff nachdenken: Feinstaubtag? Luftreinhaltetag? „Das wird dem Thema nicht gerecht“, meint Reuter. Der Begriff müsse plakativ sein. Sonst werde er nicht ernst genommen.

Fahrverbote statt Freiwilligkeit

Naja: Ernst genommen wird der Feinstaubalarm auch so nicht sonderlich. Der Verkehr hat sich an Alarmtagen nur um wenige Prozent reduziert. Von nächstem Jahr an wird es an Alarmtagen ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge geben. Die Zeit, in der man auf die Einsicht der Autofahrer setzte, ist dann vorbei.

Stadtklimatologe Reuter wird das nicht mehr im Amt erleben. Im Juni wird er 65, Ende des Jahres geht er in Ruhestand. Die Phase der Freiwilligkeit sei politisch gewünscht gewesen, sagt er. „Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht.“