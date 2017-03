Stadtentwicklung Was wird aus Stuttgart?

11. März 2017

Stuttgarter Problemzone: die Asphaltschneise der B 14 im Herzen der StadtFoto: dpa

Mobilität, Opernsanierung, Kulturmeile – allerorten wird in der Stadt diskutiert. Das ist zum Teil unbequem, für Stuttgart jedoch bereichernd, meint Lokalchef Jan Sellner.

Stuttgart - Klein sind die Probleme Stuttgarts im Vergleich zu den Problemen anderswo. Und doch sind sie anscheinend groß genug, um für gedrückte Stimmung zu sorgen. Stuttgart im Jahr 2017, das ist eine problembeladene, in Teilen unzufriedene Stadt. Diesen Eindruck kann man gewinnen angesichts der Kontroversen um Feinstaub, Fahrverbote und Staus. Verstärkt wird er durch den Streit über die Opernsanierung, an den sich eine Diskussion über alte Bausünden anschließt, die das Gesicht der Stadt verunstalten. Dazu kommt das Mega-Streitobjekt Stuttgart 21. Wie ein ewiger Brummton wirkt es in die Stadtgesellschaft hinein – wenn auch in abnehmender Lautstärke. Man möchte Mitleid haben. Armes Stuttgart.

Man kann’s allerdings auch anders sehen, weniger bruddlerisch, gelassener. Man könnte sagen: In der Landeshauptstadt werden derzeit eine Menge wichtiger Themen verhandelt. Es bewegt sich etwas; das bietet Chancen. Noch dazu ist die Stadt in der komfortablen Lage, dass sich viele Menschen für sie interessieren. Die Bürger wollen wissen, was aus ihr wird, und sie wollen sicherstellen, dass etwas aus ihr wird. Neben dem Gemeinderat gibt es einen großen informellen Rat aus Mitdenkern, Vordenkern und Querdenkern, die sich lautstark zu Wort melden, was nicht immer bequem ist, wie schon die Debatten um Stuttgart 21 gezeigt haben, grundsätzlich jedoch einen Gewinn darstellt. Glückliches Stuttgart.

Das Thema Kulturquartier mobilisiert

Tatsächlich ist es beachtlich, wie viele Bürger der 608 000 Einwohner zählenden Stadt bereit sind, sich einzubringen– auch wenn zuletzt die Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Rosensteinviertels auf ein verhaltenes Echo gestoßen ist. Die mehr als 3000 Vorschläge zum neuen Bürgerhaushalt sind ein Gegenbeispiel. Vor allem aber wird abseits von Gremien engagiert über Stuttgart gesprochen. Das war jüngst bei einer Veranstaltung im Hospitalhof zu besichtigen, wo 1000 Teilnehmer über das Thema Kulturmeile/Kulturquartier diskutierten. Daraus ist inzwischen, wiederum typisch schwäbisch, ein Verein hervorgegangen – „Aufbruch für Stuttgart“ – mit Kulturschaffenden an der Spitze. Sie wollen der Innenstadt ein neues, entspanntes Gesicht geben – ohne Stadtautobahn. Ihr Ziel ist ein verkehrsberuhigtes Kulturviertel zwischen Charlotten- und Gebhard-Müller-Platz.

Unerfreulicher Ist-Zustand

Die Idee eines zusammenhängenden, vom Autoverkehr entlasteten Kulturquartiers ist keineswegs neu, deshalb aber nicht weniger untersützenswert. Die Tatsache, dass sie in schöner Regelmäßigkeit wiederkehrt, zeigt, dass ein nachhaltiger Wunsch nach Veränderung des unfreundlichen Ist-Zustandes an der Konrad-Adenauer-Straße besteht. Das hat man auch im Stuttgarter Rathaus erkannt und einen Ideenwettbewerb angestoßen. Bis Jahresende sollen Ergebnisse vorliegen.

Stuttgart – problembeladen und doch in glücklicher Lage – diskutiert und streitet: über mehr Durchlässigkeit für Flaneure, über Verkehr und Lebensqualität, letztlich über das Stadtleben als Ganzes. Als Zeitung werden wir diese Debatten aufmerksam begleiten – mit starker Sympathie für die Überwindung trennender Autoschneisen, jedoch stets faktenorientiert. Letzteres ist besonders wichtig, denn auch große Würfe begegnen früher oder später dem Boden der Tatsachen.

