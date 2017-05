Stadtentwicklung in Deutschland Was Stuttgart lernen kann

Von Sven Hahn 18. Mai 2017 - 15:45 Uhr

In Stuttgart leben immer mehr Menschen, der Neubau hält damit nicht Schritt. Eine der Folgen: Die Immobilienpreise steigen in der Landeshauptstadt bundesweit am schnellsten.





Stuttgart - Ausgangslage Mehr Menschen an einem Ort bedeutet mehr Wohnungen. Betrachtet man aber die Entwicklung des Wohnungsbestands sowie der Einwohnerzahlen in den sieben Metropolen Deutschlands, treten massive Unterschiede zutage. Hamburg hat seit dem Jahr 2000 mehr als 72 000 Einwohner hinzugewonnen – in Stuttgart waren es im selben Zeitraum mehr als 50 000. Der ­Zuzug ist im Vergleich zur Stadtgröße also wesentlich stärker – Hamburg hat rund 1,8 Millionen Einwohner, Stuttgart etwa 600 000. Doch in der Hansestadt wurden im selben Zeitraum mehr als 72 000 neue ­Wohnungen gebaut, in Stuttgart waren es hingegen weniger als 19 000. Im Vergleich der sieben Metropolen wurden ­allein in Berlin deutlich weniger neue ­Wohnungen pro Neubürger gebaut als in Stuttgart. Bei ­dieser Betrachtung verweisen Fachleute ­jedoch auf den hohen Leerstand von mehr als fünf Prozent des Wohnungs­bestands, der den Berliner Wohnungsmarkt Anfang der 2000er Jahre kennzeichnete.

Konsequenzen Eine Folge der Stuttgarter Wohnbaupolitik: Die Immobilienpreise ­steigen bundesweit am schnellsten. Von 2010 bis 2015 sind diese in Stuttgart um 62 Prozent gestiegen. Ein Ende der Entwicklung ist nicht absehbar. Zum Vergleich: In München beträgt die ­Steigerung 56 Prozent, in Köln 52 Prozent. Danach folgen Berlin (45 Prozent), Frankfurt (39 Prozent), Hamburg (35 Prozent) und Düsseldorf mit einem Plus von 34 Prozent.

Fragen Hinter den Unterschieden in der Wohnbaupolitik steht abseits aller städtischen ­Besonderheiten wie der Kessellage Stuttgarts eine grundsätzlich unterschiedliche Haltung zur Stadtentwicklung. Die Stuttgarter Politik will an diesem Wochenende in einer zweitägigen Klausurtagung ihre Richtung finden. Die Fragen nach dem Wachstum der Stadt und nach bezahlbarem Wohnraum stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Was Stuttgart von anderen Städten lernen kann – dazu drei Fragen:

Will die Stadt aktiv wachsen und Einwohner gewinnen?

Ist man bereit, dafür neue Baugebiete auszuweisen?

Was sind die Vorteile einer wachsenden Stadt?