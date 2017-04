Stadtbahnunfall in Stuttgart Bergungsarbeiten komplizierter als gedacht

Von Christine Bilger 01. April 2017 - 21:44 Uhr

Eine Stadtbahn ist am Samstag im Tunnel an der Weinsteige aus den Schienen gesprungen. Der Unfall geschah direkt an einer Weiche. Die Strecke ist unter Umständen noch bis Sonntagnachmittag gesperrt.





Stuttgart - Die im Tunnel an der Weinsteige entgleiste Stadtbahn ist fast vollständig aus der Spur gesprungen. Der Unfall geschah an einer Weiche. Ob die Weiche, die Schienen oder die Steuerungselektronik beschädigt wurden, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der SSB am Samstagabend.

Die Bergungsarbeiten der Feuerwehr im Tunnel dauern womöglich bis Sonntagnachmittag. „Im Gegensatz zu anderen Fällen, bei denen nur ein Drehgestell entgleist war, ist der Zug am Samstag gegen 15.30 Uhr fast auf der gesamten Länge aus der Spur gesprungen“, sagte der SSB-Sprecher. Ein normaler Stadtbahnzug bestehe aus zwei Wagen, jeder dieser Wagen habe zwei Drehgestelle mit Rädern. Von den vier sogenannten Drehgestellen der verunglückten Bahn stehe nur noch eines auf den Schienen. Deswegen gestalteten sich die Arbeiten im Tunnel schwierig, erläuterte der SSB-Sprecher. Die Feuerwehr müsse auch besondere Vorsicht walten lassen, damit der rund 51 Tonnen schwere Zug beim Zurücksetzen auf die Schienen nicht verbogen werde.

Ein Wagen der Feuerwehr kann auf den Schienen in den Tunnel fahren

Die Feuerwehr hat hydraulische Zylinder, die sie unter die Bahn stellen kann, um sie anzuheben und wieder auf die Schienen zu setzten. Diese und andere Ausrüstung in den Tunnel zu bringen, ist kein Problem: Die Feuerwehr verfügt über einen Rüstwagen für die Schiene, mit der sie in den Tunnel fahren kann.

Der Unfall ereignete sich an der Stelle, wo sich die Strecke teilt: Die U5 und die U6 fahren weiter nach Degerloch, die U7 zur Ruhbank. Die Bahn sei direkt auf dieser Weiche entgleist. Ob ein Fehler an der Weiche die Ursache gewesen sei, könne man noch nicht sagen. „Das wissen wir alles erst, wenn wir sehen, wie es unter der Bahn aussieht“, sagte der Sprecher. Techniker der SSB seien am Unfallort, jedoch könnten sie sich kein umfassendes Bild der Schäden machen, bevor die Bahn nicht abgeschleppt sei. Das gelte auch für die Schäden an dem Zug. Dieser werde „wie ein Zug, an dem nichts mehr funktioniert“ behandelt, bis man eine Bestandsaufnahme machen könne. Das würde in der Werkstatt in Möhringen geschehen. „Wir werden ihn dorthin schieben“, sagte der Sprecher.

Die SSB hatten ohnehin Ersatzbusse im Einsatz

Der Busersatzverkehr sei schnell organisiert gewesen: Wegen einer Baustelle zwischen Möhringen und Degerloch seien dort ohnehin Busse im Einsatz gewesen. Diesen Ersatzverkehr habe die SSB bis zum Charlottenplatz verlängert. Sollte die Strecke auch am Sonntag nicht befahrbar sein, werde man den Ersatzverkehr weiterhin betreiben, sagte der SSB-Sprecher. Aufgrund der langen Einkaufsnacht sei mit vielen Fahrgästen zu rechnen, die in die Stadt und zurück nach Degerloch, Möhringen oder Richtung Ruhbank und Sillenbuch wollen.