Stadtbahnunfall in Stuttgart Sattelzug schlitzt Stadtbahn auf

Von Wolf-Dieter Obst 25. Juli 2017 - 10:56 Uhr

Spektakulärer Unfall in der Nordbahnhofstraße: Ein Sattelzugfahrer biegt ab und gerät mit dem Auflieger in den Gleisbereich. Dann nähert sich eine Stadtbahn.





Stuttgart - Mindestens mehrere Zehntausend Euro Schaden – oder vielleicht mehr an dem Vier-Millionen-Euro-Zug: Ein spektakulärer Unfall hat sich am Dienstag kurz vor 7 Uhr in der Nordbahnhofstraße im Stuttgarter Norden abgespielt. Ein Stadtbahnzug der Linie U 12 wurde von einem Sattelzug auf der ganzen Länge beschädigt. Trotz demolierter Scheiben kamen die Fahrgäste offenbar mit dem Schrecken davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 47-jähriger Sattelzugfahrer in der Nordbahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. „Auf Höhe der Sarweystraße wollte der Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann, „dabei schwenkte das Heck des Aufliegers nach hinten aus und ragte in den Schienenbereich.“

Sind es nur die Scheiben – oder ist es mehr?

Unglücklicherweise war zur selben Zeit eine Stadtbahn der Linie U 12 in gleicher Richtung unterwegs. Auf Höhe des Museums für Naturkunde quietschte und krachte es. Der 53-jährige Stadtbahnfahrer hatte nicht ausweichen können und streifte mit der rechten Seite der Bahn am Sattelauflieger entlang. Auf der rechten Seite der Zugeinheiten 3385 und 3386 sprangen die Fensterscheiben. Zum Glück wurden keine Fahrgäste verletzt.

Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. „Wenn nur die Scheiben beschädigt wurden, dann hält sich der Schaden noch relativ in Grenzen“, sagt Hans-Joachim Knupfer, Sprecher der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Wenn sich an der Bahn allerdings der Aufbau verzogen habe, dann dürften die Reparaturkosten noch beträchtlicher ausfallen. Zum Vergleich: Ein einzelner Stadtbahnzug kostet nach Angaben der SSB etwa vier Millionen Euro. Ein Fahrzeug, das eben nicht von der Stange kommt.

Erst um 8.15 Uhr war die Strecke wieder frei

Weil sich die Aufräumarbeiten hinzogen, war die Strecke zwischen Milchhof und Löwentor bis 8.15 Uhr gesperrt. „Für die Fahrgäste auf dem betroffenen Abschnitt wurde ein Taxi-Ersatzverkehr eingerichtet“, so Knupfer.

Wieder mal ein Unfall mit einem Lkw. Die Serie der Kollisionen mit dem Schwerverkehr setzt sich für die Stuttgarter Straßenbahnen fort – vom Stuttgarter Osten über Zuffenhausen bis nach Remseck. Die Polizei sucht nun noch Zeugen des aktuellen Unfalls. Wer Angaben zum Unfallablauf geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00 zu melden.