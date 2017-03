Stadtbahnunfall in Stuttgart Verbotenes Wendemanöver führt zu Crash

07. März 2017

Kurz vor Betriebsschluss ist eine Stadtbahn nach Möhringen noch in einen Unfall verwickelt worden. Ein Autofahrer wollte am Charlottenplatz wenden und übersah die Bahn dabei.





Stuttgart - Bei einem Stadtbahnunfall kurz vor der Haltestelle Olgaeck ist in der Nacht zum Dienstag ein hoher Sachschaden entstanden. Der Stadtbahnfahrer, der Verursacher und die Passagiere der Bahn in Richtung Möhringen kamen aber mit dem Schrecken davon, niemand wurde verletzt. Den Unfall hatte ein Autofahrer verursacht, der das Geradeausfahrgebot an der Stelle missachtete. Er wollte mit seinem Mercedes an der Kreuzung der Olgastraße mit der Charlottenstraße wenden. Dabei stieß sein Wagen mit der Stadtbahn zusammen.

Der Unfall geschieht unterhalb der Haltestelle Olgaeck

Sowohl der Mercedesfahrer als auch die Stadtbahn waren stadtauswärts unterwegs. Der Autofahrer wollte nach links über die Gleise abbiegen und wenden, um in Richtung Stadtmitte weiterfahren zu können. Das ist an der Stelle verboten. Der Fahrer übersah offenbar die Stadtbahn, die aus der Haltestelle Charlottenplatz kam und wenige Augenblicke später an der Haltestelle Olgaeck wieder gestoppt hätte. Der Wagen wurde am vorderen linken Kotflügel erfasst und abgewiesen.

Fehler beim Wenden zählen, zusammen mit Fehlern beim Abbiegen und Rückwärtsfahren, zu den häufigsten Unfallursachen in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2015 waren 14,4 Prozent der Unfälle in Stuttgart aus diesem Grund geschehen. Die Statistik für das Jahr 2016 liegt noch nicht vor, die Polizei wird sie demnächst präsentieren.