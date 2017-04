Stadtbahn-Unfall in Stuttgart Frau von Stadtbahn angefahren

Von ps 10. April 2017 - 09:48 Uhr

Am Montagmorgen läuft eine Frau beim Überqueren der Gleise gegen eine anfahrende Stadtbahn an der Haltestelle Bopser in Stuttgart. Sie muss Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.





Stuttgart - Am Montagmorgen ist bei einem Stadtbahn-Unfall an der Haltestelle Bopser (Stuttgart-Mitte) eine ältere Frau verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, stieg die Frau gegen 8.15 Uhr aus der Stadtbahn und wollte anschließend die Gleise überqueren. Dabei lief sie gegen die anfahrende Stadtbahn und wurde am Kopf verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es kam zu Verzögerungen im Stadtbahnverkehr. Außerdem staute sich der Straßenverkehr auf der Weinsteige stadteinwärts.