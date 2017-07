Stadtbahn Stuttgart Anzeigetafeln blieben schwarz

Von tak 11. Juli 2017 - 10:29 Uhr

Die Anzeigetafeln, wie hier in Möhringen, blieben am Dienstagmorgen schwarz. Foto: Jörg Breithut

Den Blick auf die Anzeigetafeln der Stadtbahn konnten sich die Stuttgart Pendler am Dienstagmorgen sparen. Dort war nichts zu sehen. Wir haben bei der SSB nachgefragt, warum.

Stuttgart - Wo sonst die nächste Bahn angezeigt wird, herrschte an diesem Dienstagmorgen in Stuttgart gähnende Leere. Die Anzeigetafeln der Stadbahnen blieben schwarz. Grund dafür war laut der SSB ein technischer Defekt.

Die Probleme begannen, von den allermeisten Fahrgästen wohl unbemerkt, in der Nacht auf Dienstag. Gegen neun Uhr am Morgen war der Fehler dann gefunden und die Anzeigen wieder in Betrieb.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Anzeigentafeln für Probleme gesorgt. Sie zeigten etwa in Möhringen ungenaue Abfahrtszeiten an. Hier wurde von Seiten der SSB auf fehlerhafte Software verwiesen.