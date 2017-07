Stadtbahn in Stuttgart Musical-Gäste staunen über riesige Verspätung

Von mrz 08. Juli 2017 - 14:45 Uhr

Bei dieser Verspätung der Stadtbahn in Stuttgart zuckt wohl jeder Fahrgast. Foto: Markus Merz

Wer in Stuttgart in diesen Tagen mit der Stadtbahn zum SI-Centrum will, der wird an der Haltestelle Möhringen stutzig. Kommt die nächste Bahn erst in mehr als 40 Minuten?

Stuttgart - Stadtbahn-Verspätungen von 41 bis 49 Minuten? Das hat man in Stuttgart nicht aller Tage. An der Haltestelle in Möhringen werden aber genau diese großen Verzögerungen auf der Linie U3 in Richtung Plieningen angezeigt.

Das lässt in diesen Tagen unter anderem viele Musical-Fans, die sich auf den Weg ins SI-Centrum zu einer Vorführung machen, ratlos zurück. „Wie kommen wir da jetzt noch pünktlich hin?“, „Fährt ein Ersatzbus?“, „In meiner App steht aber, dass die Bahn gleicht kommt.“

Sätze, die man immer wieder hört. Und tatsächlich: Die App behält recht. Die Stadtbahn kommt zeitnah. Denn: Teile der Software bei der SSB sind derzeit fehlerhaft. Das wird nun seit kurzem auch unter der Anzeige mitgeteilt. Man befinde sich auf der Suche nach dem Fehler, heißt es da.

Solange muss man sich einfach die erste Ziffer wegdenken, dann weiß man, wann die nächste Bahn kommt. Es bleibt also beim zehn bzw. 15-Minuten-Rhythmus.