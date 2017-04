Stadtbahn in Leinfelden Schwarzfahrer legt sich mit Kontrolleuren an

22. April 2017

Bei einer Fahrscheinkontrolle in einer Stadtbahn in Leinfelden ist es zu einer Rangelei zwischen einem 24-jährigen Schwarzfahrer und den Fahrscheinprüfern gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Leinfelden - Am Freitagabend ist es in Leinfelden (Kreis Esslingen) an der Stadtbahnhaltestelle Fasanenweg zu einer Rangelei zwischen Fahrscheinprüfern und einem Schwarzfahrer gekommen.

Wie die Polizei berichtet, konnte der 24-jährige Fahrgast gegen 17.30 Uhr in der Bahn keine gültige Fahrkarte vorweisen. Beim Aussteigen an der Haltestelle versuchte der junge Mann dem Prüfpersonal zu entwischen, bevor dieses seine Personalien aufnehmen konnte.

Durch das beherzte Eingreifen eines Fahrgasts konnten die Kontrolleure den renitenten Schwarzfahrer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.