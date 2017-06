Stuttgart-Zuffenhausen Lkw löst Stadtbahn-Chaos aus

Von Wolf-Dieter Obst 02. Juni 2017 - 13:19 Uhr

Stuttgart - Der Norden des Stuttgarter Stadtbahnnetzes ist am ohnehin verkehrsreichen Freitag empfindlich getroffen worden: Ein unachtsamer 37-jähriger Lkw-Fahrer hat um 11.35 Uhr mit einem Ausleger die Oberleitung der Stadtbahn heruntergerissen. Laut Polizei hatte er den Kranaufbau nicht ordnungsgemäß heruntergefahren, als er nach links in die Haldenrainstraße abbiegen wollte. Durch den Unfall wurden die Linien U 7 und U 15 zu großen Teilen lahm gelegt.

„Wir müssen uns erst einmal mit einem Taxi-Ersatzverkehr behelfen“, sagt Birte Schaper, Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) kurz nach dem Unfall. Vereinzelt konnten Stadtbahnen noch auf Teilabschnitten pendeln – doch nördlich der Friedrichswahl brach letztlich das Chaos aus. Die Fahrpläne gerieten völlig aus dem Takt.

Notfallplan mit Ersatzbussen und Taxis

Die Linie U 15 konnte zunächst noch zwischen den Haltestellen Stammheim und Salzwiesenstraße pendeln – doch nach einer Stunde war es damit vorbei. Kein Strom. Auf der Linie U 7 ging es anders herum: Dort waren zwei Stadtbahnen auf dem Streckenabschnitt von Mönchfeld her gefangen, eine Stunde später konnten sie immerhin wieder bis zur Schozacher Straße pendeln.

Für die Abschnitte Friedrichswahl und Schozacher Straße wurden Taxis und Ersatzbusse der SSB eingesetzt. Fahrgäste der U 15 mussten mit den Alternativfahrzeugen zwischen Friedrichswahl und Stammheim pendeln.

Dabei hatte es bereits am Morgen einige Probleme im S-Bahn-Verkehr gegeben. Wegen eines Zwischenfalls am Feuersee waren dort die Züge blockiert. Zahlreiche Fahrgäste versuchten in die Stadtbahnen umzusteigen, aber auch die waren schnell überfüllt.

Für den am Nachmittag einsetzenden Feierabendverkehr und dem Start der Pfingsturlauber schwante SSB-Sprecherin Schaper Böses: „Die Reparaturarbeiten dürften noch Stunden dauern.“