Stadtbahn-Chaos in Stuttgart Zug steckte stundenlang im Hauptbahnhof-Tunnel fest

Von Wolf-Dieter Obst 20. Juni 2017 - 16:15 Uhr

Großaufgebot der Feuerwehr am Hauptbahnhof: Eine Stadtbahn blieb im Tunnel liegen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Wegen eines technischen Defekts ist am Dienstagmittag eine Stadtbahn im Tunnel zwischen Stadtbibliothek und Hauptbahnhof stecken geblieben. Fahrgäste mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Stuttgart - Und dann ging nichts mehr: Eine Stadtbahn der Linie U 6 ist am Dienstag gegen 11.50 Uhr im Tunnel zwischen Stadtbibliothek und Hauptbahnhof wegen eines technischen Defekts liegen geblieben. Mindestens 50 Fahrgäste mussten von der Feuerwehr aus der Röhre geholt werden. Allerdings, so klagte ein Feuerwehr-Einsatzleiter, hatten sich weitere Betroffene auf eigene Faust auf den Weg aus dem Tunnel gemacht. Der Stadtbahnverkehr, insbesondere auf fünf Linien, kam durch den Zwischenfall völlig aus dem Takt.

Mehr zum Thema

Schon wieder in einem Tunnel. Erst Anfang April war eine Stadtbahn auf der Fahrt von der Innenstadt Richtung Degerloch im Tunnel zwischen den Haltestellen Bopser und Weinsteige entgleist. Weil dabei eine defekte Weiche im Spiel war und die Reparaturarbeiten sich als aufwendig erwiesen, musste der Schienenverkehr gar für 24 Stunden auf dieser Strecke eingestellt werden.

Zunächst ist von Fahrleitungsschaden die Rede

Über die Ursache der Havarie am Dienstag gab es zunächst keine Erkenntnisse. Zunächst war von einem Fahrleitungsschaden die Rede. Zeugen berichteten der Polizei von einem Funken und Rauch, dadurch löste ein Rauchmelder aus. Die Bahn der Linie U 6 blieb stehen.

Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Fahrgäste aus dem gelben Zug zu befreien. Bis die Strecke stromlos geschaltet und gesichert war, vergingen allerdings einige Minuten. Manchen Fahrgästen dauerte das zu lange – sie machten sich selbstständig auf den Weg. „Wir haben dann 50 Leute aus der ersten Röhre geholt“, sagt ein Feuerwehrsprecher, „wie viele am anderen Ende raus sind, wissen wir nicht.“ Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Fahrgäste harren selten lange im Tunnel aus

Dass Fahrgäste die Rettungsmaßnahmen nicht abwarten, ist ein gängiges Phänomen bei Zugunfällen im Tunnel. Auch bei einer S-Bahn-Havarie in der Röhre zwischen Schwabstraße und Vaihingen-Universität im August vergangenen Jahres waren Fahrgäste auf eigene Faust geflüchtet.

Auf den Stadtbahnlinien in der Stadt kam es zu einem Chaos. Fahrgäste wurden zwar über Lautsprecherdurchsagen über die Störung informiert. Die Anzeigetafeln zeigten allerdings Stadtbahnenlinien an, die gar nicht auftauchten – etwa am Charlottenplatz. Ein Ersatzverkehr auf der südlichen Hälfte der Stadt war an den Haltestellen zunächst nicht erkennbar.

Fahrgäste müssen findig sein

Laut Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Eckartshaldenweg und Hauptbahnhof eingerichtet. Empfohlen wurde außerdem, zwischen Hauptbahnhof und Feuerbach/Nordbahnhof auch auf die S-Bahn auszuweichen. „Vom Süden her fahren die Linien U 6 und U 7 bis Hauptbahnhof und wenden dort“, sagt SSB-Sprecherin Birte Schaper. Vom Norden her ist der Eckartshaldenweg Wendestation. Die U 15 wendete bereits am Olgaeck, die U 5 fuhr von Leinfelden nur bis zur Waldau, um dort umzukehren. Findige Fahrgäste wichen von der Innenstadt zum Marienplatz aus, um mit der Zacke nach Degerloch zu fahren. Allerdings gab es dort keine Anzeigen, die das Weiterkommen mit Bus oder Bahn auf die Filder darstellten. Um 15.36 Uhr teilte der Vekehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) auf seiner Seite mit, dass die Störung behoben sein.