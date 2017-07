Stadtbahn-Chaos in Stuttgart Reparaturen an Oberleitungen dauern an

Von Barbara Czimmer 31. Juli 2017 - 22:30 Uhr

Kabelsalat über den Stadtbahnwagen. Foto: Fotoagentur-Stuttgart

Verhedderte Oberleitungen, Stillstand bei mehreren Stadtbahnlinien, gesperrte Straßen: Seit Montagnachmittag dreht sich an der Haltestelle Stöckach kaum ein Rad. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Mitternacht andauern.

Stuttgart - Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) arbeitet zurzeit fieberhaft an einer großen Störung des Bahnverkehrs. Nach Angaben der SSB-Leitstelle zieht sich die Reparatur der Oberleitungen an der Neckarstraße, am Stöckach und in der Hackstraße im Stuttgarter Osten bis Mitternacht hin, unter Umständen seien die Bahnen erst wieder zu Betriebsbeginn am frühen Morgen einsetzbar.

Wegen der Störung müssen die Fahrgäste in Richtung Bad Cannstatt auf die S-Bahn ausweichen, Fahrgäste in Richtung Ostendplatz können die Buslinien 40 und 42 nutzen. An den Umsteigestellen hat die SSB Personal zur Fahrgastinformation eingesetzt oder informiert über Lautsprecherdurchsagen.

Die Neckarstraße ist für den Individualverkehr von der Abzweigung Heilmannstraße bis zur Hackstraße, die Gegenrichtung ist befahrbar. Die Polizei gibt die Fahrspuren wieder für den Verkehr frei, sobald die Reparaturfahrzeuge abgezogen und die Stadtbahnen regulär verkehren können.

Auslöser für das Stadtbahn-Chaos war ein Zwischenfall mit einem Lkw. Dessen 27-jähriger Fahrer wollte um 15.28 Uhr an einer Baustelle in der Hackstraße auf Höhe einer Tankstelle Kies abladen und riss dabei Teile der Oberleitung ab. Dadurch riss auch an der Haltestelle Stöckach die Fahrleitung.