Stadt Stuttgart warnt Neue Masche bei Telefonbetrügern

13. September 2016

Telefonbetrüger haben oft leichtes Spiel: Derzeit geben sie sich als Mitarbeiter der Stadt Stuttgart aus und fordern von ihren Opfern Geld. (Symbolbild)Foto: dpa

Die Stadt Stuttgart warnt vor einer neuen Masche bei Telefonbetrügern. Derzeit geben sich Betrüger in ganz Deutschland als Mitarbeiter der Stadt Stuttgart aus und fordern Geld. Durch die angezeigte Telefonnummer kommt man ihnen aber auf die Schliche.

Stuttgart - Sie geben sich als Enkel oder Polizisten aus und versuchen so an Geld oder vertrauliche Informationen zu kommen. Die Stadt Stuttgart warnt jetzt vor einer neuen Masche bei Telefonbetrügern.

Immer häufiger kommt es laut Amt für Öffentliche Ortung zu Betrugsfällen, bei denen sich Betrüger als Mitarbeiter des Städtischen Vollzugsdienstes ausgeben. Die Opfer werden dazu aufgefordert, eine angeblich offene Rechnung zu bezahlen, andernfalls drohe ein teurer Rechtsstreit.

Aufmerksam auf die Betrugsmasche wurde die Stadt Stuttgart durch eine Bürgerin aus Sachsen-Anhalt, ihr hatten die Betrüger auf den Anrufbeantworter gesprochen und sich als Mitarbeiter des Stuttgarter Vollzugsdienstes ausgegeben. Dazu benutzten sie die Telefonnummer 0711/090909. Diese Nummer ist bereits für verschiedene Betrugsversuche genutzt worden.

Anruf anzeigen und Nummer sperren

Die Betrüger versuchen so in ganz Deutschland im Namen verschiedener Behörden an Geld zu kommen. Das Amt für öffentliche Ordnung erklärt, dass der Städtische Vollzugsdienst ausschließlich Überwachungs- und Kontrollaufgaben wahrnimmt. Das Eintreiben von Geld gehöre nicht zu den Aufgaben. Auch ist es nur für Stuttgart zuständig und nicht bundesweit tätig.

Grundsätzlich gilt: Die Stadt teilt Forderungen nicht per Telefon mit, sondern ausschließlich per Brief. Daher sollten Betroffene den Betrugsanruf bei der Polizei anzeigen und die Nummer sperren lassen.