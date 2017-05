Stadionausgänge gesperrt Verdächtiger Rucksack in Dortmund gefunden

Von red/dpa 06. Mai 2017 - 18:22 Uhr

Nach dem Fund eines Rucksacks am Dortmunder Stadion ist die Umgebung vorsichtshalber abgesperrt worden.Foto: Bongarts

Aufregung nach der Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und Hoffenheim: Am Dortmunder Stadion wurde ein Rucksack gefunden. Die Polizei sperrte einige Ausgänge.

Dortmund - Nach dem Fund eines Rucksacks am Dortmunder Stadion hat die Polizei vorsichtshalber am Samstag einzelne Ausgänge des Signal-Iduna-Parks gesperrt. Der Rucksack sei kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim an einem Fahrradparkplatz entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Trotz mehrere Stadiondurchsagen habe sich kein Besitzer gemeldet. Der Inhalt sei bislang nicht bekannt. Vorsichtshalber sei die Umgebung abgesperrt worden. Die Polizei bat die Fußballfans um Geduld beim Verlassen des Stadions, da es wegen der gesperrten Ausgänge zu Verzögerungen kommen könne.