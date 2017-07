Staatsbesuch in Großbritannien Letizia und Felipe bezaubern die Briten

Von red/AP 14. Juli 2017 - 16:04 Uhr

Ein Besuch für die Geschichtsbücher: Die Queen hat das spanische Königspaar in London empfangen. Es ist der erste Staatsbesuch eines spanischen Königs in Großbritannien seit 31 Jahren.





6 Bilder ansehen

London - Der spanische König Felipe VI. und seine Frau Letizia haben sich auch am letzten Tag ihres Aufenthalts in Großbritannien mit Königin Elizabeth II. und ihrem Mann Prinz Philip getroffen. Bei ihrer Ankunft wurde zu ihren Ehren bereits eine Militärparade abgehalten.

Mehr zum Thema

Der letzte Besuch eines spanischen Königs in Großbritannien liegt bereits 34 Jahre zurück. Damals war Felipes Vater Juan Carlos dorthin gereist.

Lesen Sie hier weitere Neuigkeiten zu den Royals.

Zwischen den beiden Staaten gibt es derzeit Differenzen über den Status Gibraltars nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Felipe hatte die Kontroverse auch am Mittwoch bei einer Rede an das Parlament in London angesprochen. Er forderte mehr Rechtssicherheit für EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU nach dem Brexit. „Diese Bürger haben einen legitimen Anspruch auf stabile Lebensumstände für sich und für ihre Familien“, sagte der 49-jährige Monarch vor dem britischen Parlament.

Im Streit um das britische Überseegebiet Gibraltar mahnte Felipe VI. eine einvernehmliche Lösung an. Er habe die Zuversicht, dass Spanien und Großbritannien ihre Differenzen überwinden würden. Die Landzunge im Süden der iberischen Halbinsel ist seit Jahrhunderten Zankapfel zwischen beiden Ländern.