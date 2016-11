Staatsanwaltschaft Koblenz Anzeige gegen Rapper Cro

Von red/dpa 03. November 2016 - 14:22 Uhr

Bei der Staatsanwaltschaft in Koblenz liegt eine Anzeige wegen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Cro vor.Foto: dpa

Bei der Staatsanwaltschaft Koblenz liegt eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Cro vor. Anlass ist die Verteilung von Wasser bei einem Konzert.

Koblenz - Rapper Cro hat sich Ärger mit einer Konzertbesucherin eingehandelt. Bei einem Konzert auf der Loreley-Bühne in St. Goarshausen im August habe der Musiker Wasser zur Abkühlung an die Fans gegeben, teilte sein Management am Donnerstag mit. „Die Mutter eines Fans wurde dabei leider offenbar unglücklich am Kopf getroffen.“ Bei der Staatsanwaltschaft Koblenz liegt eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Cro vor. Eine Konzertbesucherin werfe dem 26-Jährigen vor, sie mit einer gefüllten Wasserflasche aus Plastik am Kopf getroffen und verletzt zu haben, teilte die Behörde mit. Es werde nun erst einmal geprüft, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang ermittelt werde.

Mehr zum Thema

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Fall berichtet. Dem Anwalt der 35-Jährigen zufolge brach die Frau bewusstlos zusammen und musste von einem Notarzt versorgt werden. Das Management von Cro erklärte, die Frau sei vor Ort von Sanitätern betreut worden. „Wir haben im direkten Anschluss an das Konzert mit ihr gesprochen, uns bei ihr ausdrücklich entschuldigt und sie und ihren Sohn zu einem Cro-Konzert ihrer Wahl eingeladen.“ Sollte tatsächlich eine Anzeige vorliegen, „fänden wir das ziemlich schade“.