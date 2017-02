SSB: Aus „FahrInfo“ wird „Move“ Update für App der Stuttgarter Straßenbahnen

Von red/pj 07. Februar 2017 - 15:15 Uhr

Mit der neuen SSB-App soll der Fahrkartenkauf einfacher und bequemer möglich sein.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Archiv

Kinderleicht Fahrscheine kaufen – das verspricht das Update der App der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Neben einem neuen Namen gibt es auch neue Funktionen. Weitere Verbesserungen sind geplant.

Stuttgart - Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat ihrer Smartphone-App für Android und iOS einen neuen Namen und neue Funktionen verpasst. „FahrInfo“ heißt nun „SSB Move“ und soll den Ticketkauf vereinfachen. Handytickets können nun beispielsweise ohne Registrierung gekauft werden. Dadurch kommen vor allem Gelegenheitsfahrer leichter an einen Fahrschein.

Haltestellen per GPS-Fingerabdruck

Beim Ticketkauf werden bei aktivierter Standortfreigabe jetzt Haltestellen in der Nähe angezeigt. Das Tippen auf die jeweilige Bus- oder Bahnhaltestelle verrät dabei die nächsten Fahrtmöglichkeiten. Für das Bezahlen per Kreditkarte gibt es eine Scan-Funktion. Per Kamera wird die Kreditkarte einfach abfotografiert, die App übernimmt dann die relevanten Daten. Einzig der Sicherheitscode muss noch eingegeben werden.

Alternativ steht weiterhin die SEPA-Lastschrift zur Verfügung. Welches Zahlungsmittel als Standard verwendet werden soll, kann festgelegt werden (Quick Check-Out). Zudem besteht nun die Möglichkeit, Quittungen für einen oder mehrere Fahrscheine als PDF-Dokument anzufordern.

App-Nutzer mit einem Apple-Smartphone können sich nun auch mit dem Fingerabdruck einloggen anstatt das Passwort einzutippen. Außerdem wird auch Apples 3D-Touch unterstützt, mit dem zum Beispiel auf das aktuelle Ticket zugegriffen werden kann, ohne die App zu öffnen.

Auf ihrer Facebookseite kündigen die SSB ein weiteres Update der App im Laufe des Jahres an.