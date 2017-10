Stuttgart Massive Veränderungen im Stadtbahn-Verkehr

Von Barbara Czimmer 10. Oktober 2017 - 12:20 Uhr

Vom 10. Dezember an nehmen die einige Stadtbahnen neue Wege. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadtbahn-Fahrgäste müssen sich auf neue Fahrpläne einstellen. Im Dezember geht der Tunnel zwischen Staatsgalerie und Charlottenplatz wieder in Betrieb, dafür wird am Tunnel zwischen Staatsgalerie und Hauptbahnhof gebuddelt.

Stuttgart - Die Bauarbeiten an den Stadtbahntunneln in der Innenstadt gehen in eine neue Phase. Der neue Netzplan, der vom 10. Dezember an auch für das Jahr 2018 gelten wird, ist darauf abgestimmt. Der Stadtbahntunnel zwischen Staatsgalerie und Charlottenplatz ist dann wieder befahrbar.

Mehr zum Thema

Stattdessen wird die Baustelle im Abschnitt zwischen den Haltestellen Staatsgalerie und Hauptbahnhof in Angriff genommen. Wie die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mitteilen, werden auch während der Bauzeit alle bestehenden Stadtbahnhaltestellen in der Innenstadt bedient, auch die Haltestelle Staatsgalerie. Allerdings können die Linien U 9, U 11 und U 14 ihre angestammte Strecke zwischen Neckartor und Hauptbahnhof in der Bauzeit nicht mehr befahren.

Mindestens 24 Monate Bauzeit

Die Linie 14 fährt zurzeit von Heslach/Vogelrain bis Mühlhausen, die U 9 von Botnang nach Hedelfingen und die Sonderlinie U 11 durch die Innenstadt zum Cannstatter Wasen. Von der Fahrplanänderung an wird die U 11 nur noch vom Wasen zum Hauptbahnhof und zurück fahren. Die U 9 verläuft zwischen Hedelfingen, Charlottenplatz und Heslach/Vogelrain. Von Botnang fährt stattdessen die neue Interimslinie 29 zum Hauptbahnhof. Die neue U 34 wird interimsweise den Vogelsang im Stuttgarter Westen und den Südheimer Platz im Stuttgarter Süden verbinden. Diese Streckenführung soll mindestens für 24 Monate gelten.

Die Linien U 1 (Vaihingen–Fellbach), U 2 (Neugereut–Botnang) und U 4 (Untertürkheim–Hölderlinplatz), die wegen der Bauarbeiten an der Haltestelle Staatsgalerie und am Tunnel zum Charlottenplatz bisher über den Hauptbahnhof geführt wurden, kehren vom 10. Dezember an wieder auf ihre ursprüngliche Linienführung zurück. Sie fahren dann nicht mehr direkt den Hauptbahnhof an.

Die Bahnen dieser Linien werden in den nächsten Jahren nicht direkt zwischen dem Neckartor und dem Hauptbahnhof fahren können. Die U 9 verläuft zwischen Hedelfingen, Charlottenplatz und Heslach/Vogelrain.

Neue Anbindung fürs Europaviertel

Neu für die Kunden ist die Linienführung der U 12: Sie verkehr bereits vom 9. Dezember an und verbindet den südwestlichsten Stadtteil Dürrlewang mit Remseck im Neckartal, nordöstlich von Stuttgart. Im Sommer wurde der letzte Teilabschnitt, die Verbindung zwischen dem Hallschlag und der Aubrücke beendet. Künftig wird diese Verbindung mit 80 Meter langen Bahnen befahren; Zwischenhalte sind Degerloch, Hauptbahnhof, Europaviertel und Hallschlag.

Hallschlag - Aubrücke

Mit dem 3. Teilabschnitt der Stadtbahnlinie U12 wird bis im Sommer 2017 die Verbindung zwischen dem Stadtteil Hallschlag und der bestehenden Strecke der Linie U14 an der Aubrücke hergestellt. Als Teil der neuen Stadtbahnlinie U12 zwischen Dürrlewang und Remseck nimmt diese Baumaßnahme eine wichtige Verbindungs- und Erschließungsfunktion ein. Das Projekt umfasst dabei ein 480 Meter langes Trogbauwerk parallel zur Löwentorstraße, die neue Haltestelle „Bottroper Straße“ und einen 486 Meter langen Tunnel in das Neckartal hinunter.

Neue Haltestellen – Verlängerung der Linie U12

Wenn am 9. Dezember 2017 die neue Linienführung der U12 in Betrieb genommen wird, fährt die Stadtbahnlinie U12 mit 80 Meter langen Stadtbahnen zwischen Dürrlewang im Süden über Degerloch, Hauptbahnhof, Europaviertel zum Hallschlag und weiter nach Remseck.

Die Bahnen der Linie U12 fahren dann auch über die beiden neuen Haltestellen Budapester Platz und Bottroper Straße. Die Haltestellen Pragfriedhof wird hingegen nicht mehr angefahren. Die Haltestelle Stadtbibliothek wird weiterhin durch die Linien U6, U7 und U15 bedient, jedoch nicht mehr durch die Linie U12.

Die Linie U14 endet dann nicht mehr in Neckargröningen Remseck, sondern bereits an der Haltestelle Mühlhausen.

(siehe Übersichtslageplan). Neben einer außergewöhnlich aufwändigen Sondierung nach Kampfmitteln und einer inhomogenen Geologie, stellt dieses Projekt einen besonders hohen Anspruch an die Ingenieurskunst dar.

Entsprechend wird die Linie U14 verkürzt. Von Mitte Oktober an fährt die Linie U 19 dauerhaft von Neugereut zum Neckarpark (Stadion) und macht Halt am Wasen.

Der Zehn-Minuten-Grundtakt bleibt nach Angaben der SSB erhalten, die bisherigen Kurzstreckenverbindungen gelten weiterhin.