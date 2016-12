Sportvereine boomen und leiden Sportvereine boomen und leiden

Von Laura Bangert und Tim Höhn 19. Dezember 2016 - 07:00 Uhr

Der Sportkreis hat Cricket als Trend in seinen Vereinen ausgemacht.Foto: dpa

Die Sportvereine im Kreis Ludwigsburg verzeichnen noch immer Mitgliederzuwächse. Aber die Auswirkungen von G8 und der demografische Wandel machen sich bereits deutlich bemerkbar. Während Seniorensport immer populärer wird, fehlt es an Nachwuchs.

Kreis Ludwigsburg - Trotz achtjährigem Gymnasium (G 8), trotz mehr Konkurrenz im Freizeitbereich: die Sportvereine im Kreis Ludwigsburg vermelden weiterhin einen leichten Mitgliederzuwachs. Das geht aus einer Statistik des Sportkreises Ludwigsburg hervor, dem Zusammenschluss aller Vereine im Landkreis. Auffällig: hiesigen Vereinen gelingt es, sich gegen den Trend zu stemmen. Denn der Württembergische Landessportbund WLSB hat von Anfang 2015 bis Anfang 2016 in der Summe 1190 Sportler verloren.

Sorgenlos in die Zukunft blicken können aber auch die Vereine in Ludwigsburg und Umgebung nicht, denn die gesellschaftlichen Veränderungen sind inzwischen deutlich spürbar. „Von unten kommt nichts mehr nach“, berichtet der Sportkreis-Präsident Matthias Müller „Die Alterspyramide beweist, dass es weniger junge als alte Menschen gibt. Das zeigt sich auch in den Vereinen.“

Die Schüler sind länger in der Schule – und haben weniger Zeit für Vereine

Vor allem der Wechsel von G 9 auf G 8 mache sich bemerkbar. Weil die Schüler mehr Zeit in der Schule verbringen, bleibe weniger Zeit übrig fürs Training, sagt Matthias Nagel, der Geschäftsstellenleiter des Sportkreises „Das wirkt sich im Leistungsbereich, aber auch in der Basisarbeit aus.“ Und es schlägt sich in den Statistiken nieder: Während die Zahl der ganz jungen Mitglieder steigt und noch immer drei von vier Kindern bis 14 Jahre Mitglied in einem Sportverein sind, ist im Jugendbereich eine Delle erkennbar.

Bezogen auf alle Altersgruppen ist die Mitgliederzahl in den 518 Vereinen des Sportkreises um 485 auf jetzt 183 055 Mitglieder angewachsen. Die größten Vereine sind der SV Salamander in Kornwestheim (6891 Mitglieder), der MTV Ludwigsburg (5811) und der TSV Bietigheim (3692). Die Schwierigkeiten im Jugendbereich werden vor allem durch die steigende Nachfrage im Seniorensport kompensiert. „Immer mehr ältere Menschen wollen fit bleiben“, sagt Müller, und die Vereine haben ihre Angebote daran angepasst. In Ludwigsburg selbst zeigt sich darüber hinaus ein Sondereffekt: „Dort profitieren wir von dem starken Zuzug von Familien“, erklärt Nagel.

Fußball überragt alle anderen Sportarten

Vor allem Turn- und Leichtathletikvereine haben im vergangenen Jahr ein Mitgliederplus verzeichnet, während die Sportarten Tennis und Fußball leichte Rückgänge hinnehmen mussten. Das bloße Minus sagt jedoch wenig über die tatsächliche Popularität aus. „Fußball ist immer noch die alles dominierende Sportart, das Ausgangsniveau ist eben sehr hoch gewesen“, sagt Nagel. Tennis habe zwar nicht mehr den Stellenwert wie vor einigen Jahren, aber gerade sei wieder ein Anstieg erkennbar, was auch auf die Erfolge der Weltranglistenersten Angelique Kerber zurückzuführen sei. Der Effekt, dass das Interesse an einer Sportart zunehme, zeige sich auch nach Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, so Nagel. Diese Trends würden sich für eine Weile halten und dann wieder abflauen. Turnen wiederum sei vor allem bei Kindern noch immer gesetzt, und Leichtathletik zwar nicht mehr ganz so populär wie früher, aber immer noch gefragt.

Neben der zunehmenden Konkurrenz von Fitness-Studios oder privaten Anbietern, die oft mit vereinsähnlichen Angeboten locken, hat der Breitensport auch mit den Auswirkungen eines Phänomens zu kämpfen, das im Grunde eher den Spitzensport betrifft: Doping. „Das merkt man massiv bei den Radsportvereinen, die unter dem negativen Image ihrer Sportart leiden“, sagt Nagel. Ähnlich sei die Situation bei den Ringern oder im Kraftsport. Im Gegenzug werden offenbar Sportarten, die bisher kaum eine Rolle gespielt haben, plötzlich populär. „Vor einigen Jahren gab es noch einige wenige Kernsportarten, jetzt verteilt es sich mehr“, sagt Nagel. American Football ist schon seit einiger Zeit auf dem Vormarsch, aber der neuste Trendsport ist Cricket. „Da spielt sicher auch der Zuzug von Flüchtlingen eine Rolle“, sagt Nagel.