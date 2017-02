Kate Upton, Eugenie Boachard und Co. bei Sports Illustrated Das sind die neuen Swimsuits Models 2017

Von jru 17. Februar 2017 - 17:34 Uhr

Wenn ein Model seine Karriere in Schwung bringen will, sollte sie das nächste Gesicht der Sports Illustrated sein: Das Magazin gilt als Sprungbrett in die Fashionwelt.





New York - Das Cover der Sports Illustrated zu zieren ist ein Sprungbrett für die Modelkarriere: Das beweist auch Kate Upton, denn sie hat es wieder getan – bereits zum dritten Mal ist das amerikanische Model das Gesicht der Sportzeitschrift.

Nicht nur Kate Upton sondern auch Nina Agdal, die Freundin von Leonardo Di Caprio und Heidi Klum landeten auf dem Titelblatt und wurden über Nacht weltbekannt. Mit Upton und Agdal, die dieses Jahr wieder auf dem roten Teppich mit dabei waren, zeigten sich auch die 63-jährige Christie Birkley, Tennisspielerin Genie Bouchard und das Plus-Size-Model Ashley Graham auf dem Swimsuit 2017 Launch Event am Donnerstag. Die Veranstaltung in New York stellte die neue Swimsuits Kollektion der Sports Illustrated 2017 vor.

Ein Beitrag geteilt von Christie Brinkley (@christiebrinkley) am 16. Feb 2017 um 20:41 Uhr

Wow, I feel so honored and excited to be back with Sports Illustrated!! Thank you @si_swimsuit and @mj_day for inviting me to be part of an issue that features and celebrates beauty and confidence in every shape and size #siswim17 #grateful Ein Beitrag geteilt von Kate Upton (@kateupton) am 14. Feb 2017 um 21:53 Uhr

The gorgeous Hunter McGrady @huntermcgrady 📸: Josephine Clough Ein Beitrag geteilt von Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) am 16. Feb 2017 um 13:15 Uhr

Serena Williams 😍😍😍 (📸: Emmanuelle Hauguel) Ein Beitrag geteilt von Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) am 15. Feb 2017 um 11:38 Uhr

Third times a charm for @kateupton! (📸: Yu Tsai) Ein Beitrag geteilt von Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) am 15. Feb 2017 um 8:09 Uhr

OMG 😳😳😳 so honored to be in @si_swimsuit Ein Beitrag geteilt von Genie Bouchard (@geniebouchard) am 15. Feb 2017 um 5:38 Uhr